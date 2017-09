Julia Kykkänen hyppäsi toiseksi Tshaikovskin mäkikisassa

Mäkihyppääjä Julia Kykkänen sijoittui toiseksi naisten kesä-gp-kiertueen kilpailussa Venäjän Tshaikovskissa. Kakkossija on Kykkäsen uran paras suoritus kesä-gp-kiertueella.

Kykkänen keräsi 93 ja 95 metriä kantaneilla hypyillään yhteispisteet 215,3. Ylivoimaiseen voittoon ylsi Japanin Sara Takanashi, jonka pistesaldo oli 246,3.

Takanashi on myös kiertueen kokonaisjohdossa, kun takana on neljä kilpailua. Hän on kerännyt 280 pistettä.

Japanilaisilla on kaksoisjohto, sillä 220 pistettä napannut Yuki Ito on toisena. Yhteensä 127 pistettä kerännyt Kykkänen on kuudentena.

Naiset hyppäävät Tshaikovskissa normaalimäestä myös sunnuntaina.