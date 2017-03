Jukurien unelma säilyi hengissä

Mikkelin Jukurien unelma jääkiekon pudotuspelipaikasta heti ensimmäisellä liigakaudella säilyi hengissä torstaina Raumalla Lukkoa vastaan pelatun vierasottelun jälkeen.

Hyvin latautuneet mikkeliläiset ottivat ansaitun 4-3-voiton ja nousivat kolmen pisteen päähän viivan paremmalla puolella olevasta Tampereen Ilveksestä. Jukureilla on jäljellä enää yksi runkosarjan ottelu, kun Ilveksellä on niitä vielä kaksi.

- Tosi hienolta tuntuu olla vielä mukana mestaruustaistelussa. Tämä oli hyvä voitto, mutta se ei vielä ratkaissut mitään, Jukurien päävalmentaja Risto Dufva tiivisti.

- Nyt ei auta muuta kuin odotella. Paikka pudotuspeleissä ei ole enää meidän omissa käsissämme, komppasi kokenut Marko Kauppinen.

Lukolle tappio merkitsi sitä, että joukkue on nyt varmasti ulkona jatkopeleistä. Kun jäljellä on enää kaksi pelikierrosta, ero Ilvekseen on jo liian pitkä.

Jukurit sai torstain otteluun unelma-alun johtaen sitä ensimmäisen erän jälkeen 2-0. Lukko ei luovuttanut, mutta maalia lähemmäksi kotijoukkue ei enää päässyt.

- Lukko oli hiukan odotteleva ensimmäisessä erässä. Meillä sen sijaan riitti latausta, Marko Kauppinen mietti.

Erikoista kyllä kaikki Jukurien maalintekijät eli Antti Jaatinen, Henrik Koivisto, Jesper Piitulainen ja Nestori Lähde ovat entisiä Lukon pelaajia.