Juhlakalu Tuppurainen ratkaisi voiton JYPille

JYP saalisti kolmannen voiton putkeen jääkiekkoliigassa tiistaina, kun sarjajumbo Vaasan Sport kaatui osin tahmean esityksen jälkeen maalein 3-2. Voittonsa myötä JYP nousi sarjataulukossa kolmanneksi ohi Tapparan.

Avauserässä JYP karkasi alivoimalla johtoon, kun Juha-Pekka Hytönen onnistui läpiajosta. Toisessa erässä Ossi Louhivaara vei kotijoukkueen jo kahden maalin johtoon, mutta Sport kuittasi nopeasti Markus Nenosen ja Michael Parksin maaleilla. Parksille osuma oli ensimmäinen sitten marraskuun 1. päivän.

Päätöserässä JYP-sankariksi nousi 600. liigapelinsä tahkonnut Jani Tuppurainen, joka iski ratkaisun ylivoimalla.

- Siinä oli pari tonttia jo aiemmin, mutta ei osunut. Onneksi meni ja saatiin tosi tärkeä voitto. Meillä oli peli hyvin hallussa, mutta sitten kaveri teki pari köppäistä maalia ja pääsivät peliin mukaan. Onneksi klaarattiin voitto lopulta, Tuppurainen sanoi.

Tuppurainen aloitti liigauransa vuosituhannen alussa Kärpissä, mutta sen jälkeen isoin osa peleistä on kertynyt JYP-paidassa.

- On tosi onnellinen tunne siitä, että olen saanut pelata tällaisen määrän pelejä. Joskus parikymppisenä sitä vain uneksi, jos pääsisi edes muutaman pelin kokeilemaan. Nyt on aika mennyt nopeasti ja noin iso määrä otteluita jo takana. Fiilis on aika upea.