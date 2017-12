Juha Junno olisi ottanut 95-elokuvaan mukaan Leijonien purjehdusretken – "Hyvä kun ei kukaan hukkunut."

Jääkiekkohullujen suomalaisten tarinoita Suomen ensimmäiseen maailmanmestaruuteen yhdistelevä 95-elokuva (Plaza & Star) alkaa masentavalla katsauksella menneeseen: Ruotsi oli aina vienyt Suomelta tikkarin arvokisoissa.

Harva tohti uskoa Suomen voittoon myöskään Tukholmassa vuonna 1995. Loppuottelussa kaikki näytti hyvältä siihen saakka, kun finaalivastustaja Ruotsi onnistui tekemään kavennusmaalin.

– Kun historia oli sellainen, uskon, että kaikki suomalaiset tv-ruudun ääressä ja paikan päällä Globenissa miettivät, että tuleeko Ruotsi taas sieltä, itse paikan päällä jännittänyt oululainen jääkiekkovaikuttaja Juha Junno toteaa.



Ohjelma tappoi rutiinia

Ihan vastaavalla tavalla Ruotsissa ei osattu kuvitellakaan, että Suomi voisi voittaa.

– Café Opera ja Sergelin tori oli varattu Ruotsin mestaruusjuhliin, mutta sittenhän ne molemmat kääntyivät Suomen juhliksi. Hienoa, että Ruotsin jääkiekkoliitto antoi kultaisen bussin, Café Operan ja Sergelin torin suomalaisten käyttöön, vaikka se heille tietysti katkeraa olikin, Junno sanoo.

Iltajuhlaan Café Operaan oli satojen metrien jono, mutta Junno pääsi jonon ohi vilautettuaan portsarille Leijonien ruotsalaisvalmentajan Curt ”Curre” Lindströmin käyntikorttia.

Tuolloin KalPan toimitusjohtajana työskennellyt Junno tunsi Lindströmin, sillä hän oli ollut järjestämässä joukkueelle valmistavaa leiriä oheisohjelmineen Kuopiossa.

– Currellahan oli tapana järjestää paljon oheisohjelmaa. Eri kisoissa tehtiin eri asioita. Sillä hän tappoi rutiinia, Junno kertoo.



Karmea purjehdussää

Jos Junno olisi ollut tekemässä 95-elokuvaa, hän olisi ottanut mukaan purjehdusretken, jonka Lindström oli suunnitellut yhtä Tukholman kisojen välipäivää varten.

– Sinä päivänä, kun purjehdus oli, satoi räntää ja oli karmea viima. Curren jutut olivat yleensä tuoneet hyvän mielen, mutta se oli täysi fiasko. Jotkut pelaajat sairastuivat, hyvä kun ei kukaan hukkunut. Siitä olisi saatu draamaa, Junno selvittää.

– On monesti pohdittu, että maailmanmestaruus olisi saattanut mennä sivu suun, jos vaikka Jarmo Myllys olisi sairastunut.

Ensimmäisellä MM-kullalla oli joka tapauksessa suuri merkitys koko kansakunnalle. Se toi paljon iloa sellaisillekin, jotka eivät jääkiekosta niin välittäneet.

– On esitetty aika koviakin arvioita, miten se on muuttanut koko Suomen suunnan. Itse pikkuisen toppuuttelisin. Kyse on kuitenkin vain jääkiekosta. Mutta tarina on hieno, Junno sanoo.

– Sillä tavalla se tietysti oli käännekohta, että sen jälkeen Suomi on pärjännyt aika monessa muussakin joukkueurheilulajissa.