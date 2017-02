Joonas Räsänen on yltänyt toiselle kierrokselle alppihiihdon MM-kisojen miesten pujottelussa. Räsänen on Sveitsin St. Moritzissa avauslaskun jälkeen sijalla 43, kun 60 parasta pääsi toiselle kierrokselle.

Juho Handolinin pujottelu päättyi keskeytykseen. Avauskierroksen jälkeen itävaltalaisilla on kolmoisjohto. Marcel Hirscher johtaa, Marco Schwarz on toisena ja Michael Matt kolmantena. Räsänen on jäänyt kärjestä 2,89 sekuntia.

Toinen kierros alkaa kello 14.