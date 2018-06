Joonas Donskoin kausi päättyi rajuun pettymykseen, nyt kiekkotaituri lomailee kotikonnuilla – "Käyn Raahessa aina kebabilla"

Joonas Donskoi tuli Suomeen vasta juhannukseksi. Nyt hän lomailee hetken tutuissa maisemissa. Viikonloppuna ohjelmassa on Pekanpäiviä.

Jääkiekkoilija Joonas Donskoin kausi NHL-liigassa päättyi toukokuun kuudes päivä rajuun pettymykseen, kun sarjaan tälle kaudelle tullut Las Vegas Golden Knights järjesti toisella pudotuspelikierroksella jättiyllätyksen. Kasinokaupungin pojat kaatoivat Donskoin edustaman San Jose Sharksin voitoin 4-2. Loputa Vegas eteni aina finaaleihin asti, mutta Stanley Cup -pokaaliin sen ponnistus ei aivan riittänyt.

Pudotuspelien pettymys oli kovalle Sharks-laumalle raju.

– Oli se kyllä aika shokki. Joukkueessa oli hyvä meininki, ja olimme luottavaisia, että pääsisimme pitkälle. Välillä se menee noin, Las Vegas oli hyvä porukka ja ne pelasivat hyvää lätkää, Donskoi kehuu.

Hän päätti jäädä sulattelemaan pettymystä San Josen aurinkoon puolentoista kuukauden ajaksi. Toki tähän ajanjaksoon mahtui myös muun muassa viikon loma Havaijin Maui-saarella.

Suomeen raahelaislähtöinen kiekkoilija saapui vasta juhannukseksi.

– Jäin viime kesänä San Joseen kolmeksi viikoksi, mutta nyt vähän pidemmäksi aikaa. Olen tykännyt olla siellä, ja siellä on hyvät puitteet treenata. Ilmasto on mukava ja koti on kuitenkin nykyään siellä. En usko, että koskaan vietän koko kesää San Josessa, sillä ainakin joksikin aikaa tulen aina tänne näkemään kavereita ja perhettä. Ja olen tykännyt myös treenata täällä, Donskoi toteaa.

Donskoin kausi NHL:ssä oli loukkaantumisten sävyttämä. Runkosarjassa Joonas pelasi 66 peliä, eli kuitenkin vain 16 ottelua jäi väliin.

Hän ei halua luetella tarkemmin loukkaantumisten kohteita, mutta sen voi sanoa, että niitä oli useassa eri kohdassa kroppaa pitkin kautta.

Tehopisteitä miehelle kertyi 32, mikä jää vain neljä pistettä hänen tulokaskautensa ennätyksestä. Mutta aina Donskoista puhuttaessa, pitää muistaa nostaa esiin myös se tärkeä muu työ mitä hän kentällä tekee. Hän ei taklaa yhtä kovaa kuin toinen raahelainen NHL-kiekkoilija Miikka Salomäki, mutta Donskoi pystyy auttamaan joukkuettaan muilla keinoin. Hän puolustaa aktiivisesti ja riistää kiekkoja vastustajalta. Ne eivät kuitenkaan aina näy tilastoissa.

– Olen pitänyt vahvuutenani sellaista kahden suunnan peliä. Luistelustakin on alkanut tulla vahvuus, vaikka se oli uran alkuvuosina heikkous. Nyt jaksan luistella.

Mies kirjoitti viime keväänä parivuotisen jatkosopimuksen Sharksin kanssa, joten myös ensi kausi menee haipaidassa. Silloin Donskoi haluaa olla taas iskussa.

Mutta vielä on kesää jäljellä ennen ensi kautta. Treenaaminen kuuluu Donskoin kesäohjelmaan, jotta mies on kunnossa, kun leiritykset alkavat syksyllä. Mutta ehtii hän kesän aikana myös hieman rentoutumaan.

Tänä viikonloppuna suunnitelmissa on kurvata Raaheen, koska Pekanpäivät ja Raahe Festival ovat jo jonkinlainen perinne Donskoin kesäohjelmistossa. Ja Raahessa käydessä ohjelmistoon kuuluu aina myös yksi herkku.

– Käyn Raahessa aina kebabilla, Donskoi naurahtaa.

26-vuotiaalla jääkiekkoilijalla pitäisi olla pelivuosia huipulla edessä vielä roppakaupalla. Hän nauttii nyt täysillä rakastamastaan ammatista, eikä ole juuri uhrannut ajatuksiaan uran jälkeiselle ajalle.

– Se on varmaa, että meni ura miten meni, en jää ainakaan sohvalle makaamaan. Pitää olla sisältöä ja aktiviteettia.