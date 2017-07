Jokerit vahvistui AHL:n maalipörssin kakkosella - tavoitteena palata NHL:ään

Jääkiekon KHL-kauteen valmistautuva Helsingin Jokerit on tehnyt 1+1-vuotisen sopimuksen tanskalaishyökkääjä Nicklas Jensenin kanssa. Jensen iski viime kaudella Pohjois-Amerikan farmiliiga AHL:ssä 32 maalia ollen koko sarjan toiseksi paras maalintekijä.

- KHL on maailman toiseksi paras liiga. Tämä on minulle huikea mahdollisuus nousta uudelle tasolle ja palata jonain päivänä NHL:ään, Jensen kertoo Jokerien verkkosivuilla.

24-vuotias Jensen on pelannut urallaan 31 NHL-ottelua seuroinaan New York Rangers ja Vancouver Canucks. Pohjois-Amerikan ja Tanskan sarjojen lisäksi hän on pelannut myös Ruotsissa.

Vuoden 2016 MM-kilpailuissa hän oli Tanskan paras maalintekijä viidellä täysosumallaan. Ensi vuonna MM-kilpailut järjestetään Tanskassa.

Linkki juttuun