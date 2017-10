Jokerit ottaa käyttöön oululaista urheiluteknologiaa – harjoitteludataa kerätään junioreista alkaen

Helsingin Jokerit ottaa koko seuran käyttöön oululaista urheiluteknologiaa. Seura on tehnyt sopimuksen oululaisen TopSpot Move Oy:n kanssa.

TopSpot Move kerää ja analysoi pelaajan harjoitteludataa pitkällä aikavälillä. Testien tekeminen aloitetaan juniorisarjoissa, ja pelaajan kehittymistä seurataan yhdenmukaisilla testeillä kaksi kertaa vuodessa.

– Perinteisesti testaaminen on aloitettu juoksutesteillä, mutta nyt mennään suoraan jääharjoitteluun. Me emme keksi mitään itse, vaan teemme juuri sellaisia testejä mitä seurassa halutaan ja mistä heille on hyötyä, TopSpot Moven myyntipäällikkö Antti-Pekka Tauriainen kertoo.

Yhtä pelaajaa kohti on 14 erilaista testiä, joilla mitataan esimerkiksi nopeutta ja kiekonkäsittelyä. Samoja mittauksia löytyy Kanadan ja Jenkkien jääkiekkoliittojen testistöistä.

– Jos Jokereissa D-juniori tekee testin nyt, sitä voidaan verrata niin organisaatiotasolla kuin kansainvälisesti. Pystymme seuraamaan isossa kuvassa yhden pelaajan koko harjoituspolun eri juniorisarjoista aina edustusjoukkueeseen asti, Tauriainen kertoo.

Kolmen vuoden sopimus

Jokerit on TopSpot Moven merkittävin yhteistyökumppani, sillä helsinkiläisseura ottaa teknologian käyttöön kaikille ikäluokille. Sopimus on kolmevuotinen, mutta Tauriaisen mukaan heti ensimmäisten testien jälkeen kävi selväksi, että Jokereilla on kiinnostusta pidempään yhteistyöhön.

Jokereissa TopSpot Moven tuottama data aiotaan hyödyntää tarkasti pelaajakehityksessä.

– Pelkkä data ei vielä tee joukkuetta tai pelaajaa paremmaksi. Se on otettava analyysin kautta aktiiviseen käyttöön ja osaksi valmennusta, sanoo Jokereiden valmennuspäällikkö Olli-Pekka Yrjänheikki tiedotteessa.

TopSpot Move on perustettu vuonna 2013. Taustalla on oululaisia urheilutoimijoita. Yrityksellä on Jokereiden lisäksi muita asiakkaita pienemmässä mittakaavassa.

Oulussa on aiemminkin tehty urheiluteknologiaa jääkiekkoon. Takavuosina Kuru Digital keskittyi pelitapahtuman analysointiin. Sittemmin yhtiön toiminta on loppunut.