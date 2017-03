Jokerit aikoo jatkaa KHL:ssä ainakin seuraavat viisi vuotta

Jokerien jatko jääkiekon KHL:ssä on varmistunut, seura tiedottaa. Jokerit aikoo pelata KHL:ssä ainakin seuraavat viisi vuotta.

Jokerien tiedotteen mukaan KHL-jatkosta on sovittu seuran rahoittajien ja KHL:n kanssa. Ensi kausi on Jokereiden 50-vuotisjuhlakausi ja valmistautuminen siihen on jo täydessä vauhdissa, sanoo Jokereiden hallituksen puheenjohtaja Harry Harkimo.

Kuluva kausi oli Jokereille kolmas KHL:ssä. Joukkue on selviytynyt jokaisena vuotena pudotuspeleihin. Tällä kaudella se putosi jatkosta jo pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella.

Jokerien mukaan sen katsojakeskiarvo on ollut kolmen kauden aikana ottelua kohden liki 10 400.

- Haluamme tarjota parasta mahdollista viihdettä kannattajillemme. Kolmen vuoden aikana olemme nähneet Helsingissä pelaajia, joita suomalaisyleisö ei muuten olisi koskaan päässyt näkemään seurajoukkuepeleissä, Harkimo totesi tiedotteessa.

Jokerit aikoo kertoa lisää 50-vuotisjuhlakautensa suunnitelmista sekä tulevan kauden joukkueestaan kevään aikana.