Jokereille jatkoaikavoitto Lokomotivista

Jokerien KHL-kauden aloittava vieraspelikiertue tuotti sunnuntaina 4-3-jatkoaikavoiton Lokomotiv Jaroslavlista. Brian O'Neillin toinen osuma pysäytti pelikellon ajassa 61.16.

- Pelasimme hyvin tänään, ja etenkin alku oli hyvä. Lokomotivilla on huippuylivoima, joka onnistui saamaan kaksi nopeaa maalia. Toisen erän puolivälissä pääsimme takaisin kiinni omaan peliimme. Se on ollut isoin juttu tällä kaudella, että kun pelaamme omaa hyvää peliämme, meidät on vaikea voittaa, O’Neill kuvaili Jokerien tiedotteessa.

Jokerit lähti kolmanteen erään 3-2-johdossa, mutta Lokomotivin Petri Kontiola tasasi tilanteen erän puolivälissä. Karri Rämö pysäytti Jokerien maalilla 32 laukausta. Jokerien muut maalintekijät olivat Niklas Jensen ja John Norman.