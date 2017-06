Johaug tuntee karaistuneensa - norjalaisilta sataa yhä tukea

Dopingista kärynnyt norjalainen mestarihiihtäjä Therese Johaug kokee, että viime syksystä jatkunut riepottelu on kasvattanut häntä. Samalla hän iloitsee siitä, että asian vatvominen pääsee viimeiseen vaiheeseensa tiistaina urheilun vetoomustuomioistuimessa CASissa.

- Uskon, että olen kaiken tämän jälkeen henkisesti aiempaa vahvempi, Johaug kertoo Norjan uutistoimiston NTB:n haastattelussa.

Johaug määrättiin Norjassa 13 kuukauden kilpailukieltoon, kun hänen dopingnäytteestään löytyi viime syksynä merkkejä anabolisesta steroidista. Kielletty lääkeaine joutui Johaugin elimistöön Trofodermin-voiteesta, jolla hän lääkitsi leirillä pahoin palaneita huuliaan.

Johaugin mukaan hän sai lääkkeen Norjan maajoukkueen silloiselta lääkäriltä Fredrik S. Bendikseniltä. Hän ei itse tarkistanut, onko lääke kiellettyjen aineiden listalla.

Kansainvälinen hiihtoliitto FIS oli tyytymätön Johaugille määrätyn kilpailukiellon pituuteen ja vei tapauksen CASin käsiteltäväksi.

- On hienoa saada tämä asia päätökseen ja saada tilaisuus selvittää tapaus lopullisesti. Sen jälkeen ei tarvitse kuin odottaa päätöstä, itse en voi enää muuta tehdä, Johaug toteaa.

Norjassa riittää ymmärrystä

Norjassa määrättyä rangaistusta on arvosteltu ulkomailla. Norjassa hän on saanut runsaasti tukea ja ymmärrystä.

- Saan jatkuvasti onnentoivotuksia. Niitä sataa kadulla, harjoituksissa ja harjoitusleireillä. Olen saanut myös postitse kannustavia kirjeitä ja lahjoja. Se on todella liikuttavaa ja kertoo jotain Norjan kansasta, Johaug kiittelee.

- Ihmisten tuki on kannatellut minua.

Muualla Johaugin rangaistusta on ihmetelty. Anabolisista steroideista seuraa tavallisesti neljän vuoden kilpailukielto, mutta se edellyttää tahallisuutta. FIS on hyväksynyt Johaugin selvityksen käytön tahattomuudesta, mutta oman tarkistusvelvollisuutensa hiihtäjä on laiminlyönyt täydellisesti.

Dopingsääntöjen perusteella merkittävästä huolimattomuudesta määrättävä rangaistus on kahden vuoden kilpailukielto. Vähäisestä laiminlyönnistä voi selvitä 1-2 vuoden kilpailukiellolla.