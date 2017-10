Jeanna Högberg ratsasti koulu-GP:n voiton Ruotsiin

Jeanna Högberg otti hevosellaan Duendecillo P kouluratsastuksen kolmen tähden GP-kilpailun voiton Ruotsiin Helsingin Horse Show'n kolmantena päivänä perjantaina. Mia von Schantz sijoittui parhaana suomalaisena hevosellaan Zatal Viron Dina Ellemannin jälkeen kolmanneksi.

Espoolainen von Schantz ilahtui ja yllättyi sekä lopputuloksestaan 66,100 % että sijoituksestaan.

- Tämä on minulla vasta toinen kausi GP-tasolla ja vasta kolmas kansainvälinen kilpailuni. En olisi mitenkään uskonut, että olisin kolmas ja paras suomalainen, von Schantz ihmetteli.

- Tämä täyttää jo haaveitani, joita minulla on ollut pikku tytöstä. Tuntui jopa vähän hassulta ennen kilpailua, kun mietin, että täällä sitä nyt ollaan.

Von Schantzin, 46, ja hänen itse kasvattamansa 13-vuotiaan Zatalin taival on ollut pitkä. He tulivat yhdessä ensikertalaisina GP-tasolle, joten koko nousu on koettu yhdessä.

- Zatal ei pysty enää yllättämään minua. Olen oppinut lukemaan sitä. Tänään se rekisteröi kaiken ympärillään ja taisi olla otettu siitä, että Jäähallissa istutaan niin korkealla, von Schantz kuvaili kilpailutunnelmiaan.

- En ole vielä ehtinyt katsoa ratsastusta videolta, mutta olen tyytyväinen tunteeseen, mikä minulla radalla oli.

Von Schantz oli erityisen iloinen siitä, että uran paras suoritus onnistui Jäähallin vaikeissa oloissa. Yleisö ja tuomarit ovat lähellä, mikä aina vaikuttaa hevoseen.

Von Schantzin unelma jatkuu lauantaina kürissä.

- Toivon, että onnistun huomenna yhtä hyvin kuin tänään, von Schantz kertoi.

Voitosta lohkesi siivu Pohjanmaalle

Högbergin voitosta lohkesi sen verran Suomeen, että orin Duendecillo P:n kasvattaja on Anne Niemi Vöyristä.

- Etelä-Pohjanmaalla haluamme voittaa, joten tappio hieman pelotti ennalta, Niemi tunnusti.

Högberg ratsastaa Duendecillolla lauantaina 160 sentin GP-luokassa.

- Huomenna on uusi päivä, Högberg arveli, mutta Niemi kaipasi lisämenestystä.

- Kuten sanoin, haluamme voittaa, Niemi muistutti.

Högberg osallistui Duendecillolla Horse Show'n esteratsastukseen viimeksi kaksi vuotta sitten. Sen jälkeen hevonen on kehittynyt merkittävästi.

- Silloin hevonen oli vielä uusi GP-tasolla. Nyt se on paljon varmempi, kuuntelee paremmin ratsastajaa ja se on myös vahvempi kuin silloin, Högberg kehui.