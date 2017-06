Jättiyllättäjä Ostapenko eteni Ranskan avointen finaaliin

Latvialainen Jelena Ostapenko on voittanut Ranskan avoimen tennisturnauksen naisten välierissä sveitsiläisen Timea Bacsinszkyn erin 7-6 (7-4), 3-6, 6-3.

Tänään 20-vuotissyntymäpäiviään juhlivan Ostapenkon finaalipaikka on jättiyllätys, sillä hän on turnauksessa sijoittamaton pelaaja. Ostapenko on naisten kaksinpelin maailmanlistalla 47. sijalla.

Nuori latvialainen kohtaa lauantaina pelattavassa finaalissa voittajan tänään pelattavasta Simona Halepin ja Karolina Pliskovan välisestä välierästä.

Ostapenko teki jo aiemmin maansa tennishistoriaa, sillä ennen häntä yksikään latvialaisnainen ei ollut yltänyt grand slam -turnauksessa kaksinpelin välieriin.

Ostapenkon ja Bacsinszkyn välieräkohtaamisen erikoisuus oli, että molemmilla on tänään syntymäpäivät, sillä Bacsinszky täyttää 28 vuotta.

Ostapenkosta tuli samalla ensimmäinen sijoittamaton naispelaaja Ranskan avointen kaksinpelifinaalissa vuoden 1983 jälkeen.