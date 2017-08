Jarkko Wiss jatkaa pitkään Ilveksen peräsimessä

Jalkapalloliigassa viidentenä oleva Ilves on jatkanut päävalmentajansa Jarkko Wissin sopimusta vuoteen 2020 asti. Tammikuussa 2016 Ilveksen luotsina aloittaneen Wissin aiempi sopimus ylsi vuoteen 2018.

- Pääsen valmentamaan omassa kotikaupungissani, joten olo on etuoikeutettu. Lapsuudenkotini on aivan Tammelan stadionin vieressä. Ilveksessä on tehty asioita järki päässä ja maltillisesti. Taustatiimin sisällä annetaan palautetta suuntaan ja toiseen. Kaikki kantavat kortensa kekoon, Wiss sanoi Ilveksen tiedotteessa.

Pitkän pelaajauran kotimaassa ja Euroopassa tehnyt Wiss on valmentanut aiemmin Suomen alle 19-vuotiaiden maajoukkuetta.

- Toivottavasti valmentajakaudellani Ilves vakiinnuttaisi paikkansa liigajoukkueena, joka taistelee joka vuosi eurocup-sijoituksista, Wiss totesi.