Janne Ahonen jatkaa tutulla linjalla: "Mitään en myönnä enkä kiellä"

Suomen nuori joukkue, johtajanaan ei ihan niin nuori hyppääjä, venyi tavoitteeseensa Pyeongchangin olympialaisten mäkihypyt päättäneessä joukkuekisassa. Janne Ahonen, Andreas Alamommo, Jarkko Määttä ja Antti Aalto pitivät yllä kunniakkaita perinteitä sen verran, että Suomi ei jäänyt vieläkään yhteen kierrokseen olympialaisessa joukkuekisassa.

Kahdeksas sija jakaa neljän vuoden takaisin Sotshin koitoksen kanssa Suomen huonointa sijaa joukkueolympiassa. Mutta kun niitä odotuksia saati juuri toiveitakaan paremmasta ei tällä hetkellä vain ole.

- Minultakin kyseltiin, onko Suomella edes realistisia mahdollisuuksia toiselle kierrokselle. Sanoin, että totta kai on, Ahonen totesi tiettyä ylpeyttä äänessään.

Ahonen sai päättää seitsemännet olympialaisensa joukkueen avaushyppääjänä. Sitä mies ei ole aiemmin olympiamäissä kokenutkaan, ja hän kuvasi avauspaikkaa "mielenkiintoiseksi". Asiaa voisi halutessaan nähdä myös symbolisemmalla tasolla, veteraanin väistäessä jo nuorempien tieltä.

Mutta ei. Päävalmentaja Andreas Mitterin mukaan alkuun haluttiin hyvää hyppyä joukkueen itseluottamuksen nostamiseen. Eikä Ahonen ole väistymässä. Hypyt jatkuvat, seuraavaksi jo tulevan viikon viikonloppuna kotimäessä Salpausselän kisoissa. Ja olympiauraa ei sitäkään vieläkään taputeltu virallisesti, päivää vaille 24 vuotta uran ensimmäisen olympiakisan jälkeen.

- Seuraaviin olympiavalintoihin on se kolme vuotta ja 11 kuukautta, eikä ole harmainta aavistusta siitä, keitä silloin ollaan nimeämässä, Ahonen nauroi kyllästyneenä jatkuvaan uteluun "viimeisestä olympiakisasta".

- Mitään en myönnä enkä kiellä.

Jos ei kuitenkaan Kasain kyydissä

Toiveissa toki on, että Noriaki Kasain rinnalla ei Janne Ahosta enää olympialaisissa 2026 nähdä. Kasai on linjannut olevansa tuolloin vielä mukana.

- Totta kai toivon, että on niin paljon parempia nuoria miehiä, että ne on piessyt minut porukasta jo aikoja sitten.

- En ole missään vaiheessa epäillyt, etteikö suomalainen osaisi vielä jossain vaiheessa hypätä mäkeä.

Mutta jos oletetaan, että tämä oli nyt tässä, niin kuinka summaisit olympiahistoriasi?

- Tulipahan käytyä.

"Ookoo, mutta toki ero kärkeen on aikamoinen"

Suomalaiset mäkihyppysuoritukset Pyeongchangin olympialaisissa eivät välttämättä jättäneet toivomisen varaa, koska toiveita ei kisoihin lähtiessä ollut. Loppusummana aikakirjoihin painetaan kahdeksan karsinnan läpäisyä, yksi toisen kierroksen sija (Janne Ahonen 27:s suurmäessä) ja kahdeksas sija joukkuekisassa.

Vääntö venäläisten olympiaurheilijoiden kanssa mäkimaailman seitsemännestä sijasta ei tietenkään oikein säväytä, mutta ainakin tavoitteeseen yllettiin.

- Tavoite oli päästä toiselle kierrokselle, ja siihen ylsimme. Venäläisten kanssa taistelimme seitsemännestä sijasta, mutta emme pystyneet pitämään heitä takana. Kahdeksan parhaan maan joukkoon kuuluminen on ookoo, mutta toki ero kärkeen on aikamoisen iso, päävalmentaja Andreas Mitter totesi.

Eroa todellakin piisaa. Voittaja-Norjan nelikko keräsi 308,1 pistettä enemmän, toisin sanoen keskimäärin 38,5 pistettä per hyppy. Metreissä eroa tuli keskimäärin 17,8. Kaiken tuon kurominen ei tapahdu taikasanalla.

- Tärkein juttu on se, että hypyt olisivat tasaisempia. Välillä hyvää, välillä ei, ja tuon kanssa on töitä tehtävänä. Hommasta on saatava luontevampaa ja helpompaa, ja totta kai siihen tarvitaan myös lisää itseluottamusta, Mitter toivoi.