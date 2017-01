James Harden nakutti historiallisen huimat lukemat

Houstonin takamies James Harden nakutti 53 pistettä, 17 syöttöä ja 16 levypalloa, kun Rockets väänsi 129-122-vierasvoiton New York Knicksistä NBA-koripalloilussa. Harden on NBA-historian ensimmäinen pelaaja, joka on samassa ottelussa kerännyt vähintään 50 pistettä, 15 levypalloa ja 15 syöttöä.

- Uskomatonta. Tähänastinen kausi on ollut uskomaton. Kemia ja voitot tuntuvat todella hyviltä. Tunnelma täällä auttaa meitä pitämään hauskaa kentällä, Harden sanoi ESPN:lle.

Oklahoma Cityn Russell Westbrook kirjautti myös kolminumeroiset saldot kolmessa eri tilastokategoriassa, kun Thunder löylytti Los Angeles Clippersin 114-88. Westbrook ohitti triplatuplarajan 19 peliminuutissa ja keräsi lopulta 17 pistettä, 14 syöttöä ja 12 levypalloa.

NBA-historian nopein triplatupla on Syracusen Jim Tuckerin nimissä vuodelta 1955, jolloin hän ylitti rajan 17 minuutissa.

Westbrookin keskiarvot 33 runkosarjapelin jälkeen ovat 31,3 pistettä, 10,5 levypalloa ja 10,6 syöttöä ottelua kohti.

