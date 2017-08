Jalkapallon Super Cup tiistaina - pelaako Ronaldo?

Real Madrid pelaa tiistaina Manchester Unitedia vastaan jalkapallon Super Cupissa Makedonian pääkaupungissa Skopjessa. Yksi suurimpia kysymyksiä ennen kahden jättiseuran kohtaamista on se, pelaako Real Madridin supertähti Cristiano Ronaldo vai ei?

Ronaldo palasi Realin harjoitusvahvuuteen viime viikonloppuna, mutta espanjalaismediassa on arvioitu, ettei hän pelaisi vielä tiistaina ManUa vastaan.

Realin päävalmentaja Zinedine Zidane on toistaiseksi ollut vaitonainen Ronaldon tilanteesta.

- Hän tarvitsi lepoa. Hän piti lomansa, mikä oli tärkeää, Zidane totesi tähtipelaajastaan.

Kesäkuussa liikkui tietoja, joiden mukaan Ronaldo haluaisi pois Realista. Siirtohuhut alkoivat liikkua, kun Ronaldo sai alkukesästä negatiivista julkisuutta veronkiertoepäilyjen takia. Ronaldo on sittemmin todennut jäävänsä Realiin.

Ronaldo oli hiljattain kuultavana veropetosepäilyiden takia. Hän on kiistänyt veronkierron.

ManUn Mourinho ei tunnelmoi

Euroopan-liigan voittaneen ManUn päävalmentaja Jose Mourinho on valmentanut urallaan myös Realia. Mourinho kuitenkin sanoo, ettei vanhan seuran kohtaaminen Super Cupissa ole hänelle mitenkään erityistä.

- En ikinä mieti sellaista. Real Madrid on minulle juuri sitä, mitä se on eli iso seura, joka on Mestarien liigan puolustava mestari. Motivaatiomme pelata heitä vastaan on joka tapauksessa suuri, Mourinho selvitti.

Super Cupissa kohtaavat vuosittain Mestarien liigan voittaja sekä Euroopan-liigan voittaja.