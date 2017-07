Jalkapallon mahtimaa Saksalla on nyt yli 7 miljoonaa rekisteröitynyttä pelaajaa

Saksan jalkapalloliitto kertoi tiistaina, että maan rekisteröityneiden jalkapalloilijoiden määrä on ylittänyt seitsemän miljoonan pelaajan rajapyykin. Liiton mukaan rekisteröityneitä pelaajia on nyt yhteensä 7 043 964. Luku on 74 500 pelaajaa suurempi kuin vuosi sitten.

Saksassa on noin 83 miljoonaa asukasta, ja maa menestyy vuodesta toiseen kansainvälisillä jalkapallokentillä. Tämä innostaa koko ajan uusia ihmisiä lajin pariin.

Miesten maajoukkue on hallitseva maailmanmestari ja saavutti sunnuntaina Confederations cupin voiton. Perjantaina alle 21-vuotiaiden maajoukkue saavutti Euroopan mestaruuden. Lisäksi naisten maajoukkue on hallitseva olympia- ja EM-voittaja.