Jalkapalloilija Thomas Lamilla riittää taas virtaa - Twentessä tavoitteena pelata kaikki pelit

Suomen jalkapallomaajoukkueen toppari/keskikenttämies Thomas Lam nauttii jälleen. Syynä mielialan nousuun on tällä viikolla virallistunut siirto synnyinmaahan, Hollannin pääsarjaseuran Twenten riveihin.

Lamille paluu Hollantiin päättää turhauttavan pestin englantilaisseura Nottingham Forestissa, ainakin toistaiseksi. Englannin toiseksi ylimmällä tasolla mestaruussarjassa pelaava Nottingham lähetti Lamin Twenteen tämän kauden kattavalla lainasopimuksella.

- On kova näyttönälkä. En ole nyt pelannut pitkään aikaan, on tosi kiva taas päästä pelaamaan viikosta viikkoon. Olen 23-vuotias, on tärkeää, että pelaan koko ajan, Lam iloitsee.

Nottinghamissa ura alkoi vuosi sitten upeasti, kun Hollannin liigan Zwollesta tullut Lam iski maalin kahdessa ensimmäisessä mestaruussarjan pelissään. Sen jälkeen olikin sitten paljon vaikeampaa, eikä vaihtuneen valmennuksen suosiosta pudonnut Lam enää pukenut Forestin edustusjoukkueen pelipaitaa päälleen helmikuun 11. päivän jälkeen.

- Kysyin valmentajalta, tuleeko tällä kaudella paljon vastuuta. Hän ei voinut luvata sitä, ja päätimme, että parempi mennä lainalle vuodeksi. Minulla on vielä kaksi vuotta Nottinghamissa, ja todennäköisesti menen sinne sitten taas takaisin. Katsotaan mitä sitten tapahtuu, mutta nyt ensin haluan hyvän vuoden Twentessä, Lam kertoo.

- En tiedä, miksi en päässyt pelaamaan, valmentaja ei sanonut sitä minulle. Mutta sellaista jalkapallo on. Jotkut koutsit tykkäävät sinusta, jotkut ei, sitä tapahtuu joka jengissä, ja se on joskus vaikeaa, mutta nyt katsotaan vain eteenpäin.

Espanjakin vaihtoehtona

Twente oli lopulta helppo valinta, vaikka Lamia havittelikin yksi kivikovan Espanjan pääsarjan joukkueista.

- Mutta siellä ei aina tiedä, pääsetkö pelaamaan vai joudutko penkille. Tällä hetkellä oli parempi mennä joukkueeseen, jossa saat pelata. Ja Twente halusi minut todella kovasti.

- Lisäksi tunnen valmentajan, hän oli kakkosvalmentajana Zwollessa kun olin siellä. Hän tietää mitä osaan. Vastuuta ei toki koskaan voi valmentaja luvata, mutta uskon, että sitä saan. En tule sinne istumaan penkillä, vaan kehittymään ja auttamaan joukkuetta. Tavoite on pelata jokainen peli.

Twentessä pelaavat myös suomalaisveljekset Fredrik ja Richard Jensen.

- Aina hienoa, kun on muita suomalaisia. Auttaa sopeutumaan sisään joukkueeseen, Lam sanoo.

Varastettua voittoa kuittaamaan

Lam ja Fredrik Jensen valmistautuvat nyt muiden Huuhkajien kanssa syyskuun alun MM-karsintatuplaan. Lauantaina Tampereella vastaan asettuu Islanti, ja ensi tiistaina edessä on vieraspeli Kosovoa vastaan.

Suomi ei taistele enää MM-paikasta, mutta joukkue haluaa Lamin mukaan kiihkeästi voittoja loppukarsinnoista. Lauantaina olisi sauma kiusata kärkitaistossa olevaa Islantia, jonka reilu 11 kuukautta sitten Reykjavikissa ottama 3-2-voitto Suomesta kismittää yhä.

- Mokattiin, kuten tuomarikin, sen pelin viimeiset viisi minuuttia. Se oli näiden karsintojen kääntöpiste, jos se olisi voitettu, nämä karsinnat olisivat voineet mennä ihan eri tavalla, Reykjavikin murheellisen pelin vaihtopenkiltä seurannut Lam sanoo.

- Mutta siitä on opittu. Nyt pitää parantaa ja kehittyä, ja seuraavissa karsinnoissa sitten vauhdilla kisoihin. Ja lauantaihin on iso nälkä, oli se sen verran varastettu voitto Reykjavikissa.