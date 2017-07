Jalka- ja selkävaivat pakottavat Mikko Korhosen tauolle

Suomalaisgolffari Mikko Korhosella on edessä yli kuukauden kilpailutauko. Korhosen molemmissa isovarpaissa on nivelrikot, ja käveleminen on jo pidemmän ajan rasittanut selkää.

- Ensi viikolla täytyy ottaa kaikki viisaat päät pöydän ääreen, ja miettiä, mitä kannattaa tehdä. Lääkäri, ortopedit ja fysiot. Uudet pohjalliset auttavat selvästi kävelemistä, mutta en tiedä onko se hyvä ratkaisu pidemmällä tähtäimellä, Korhonen sanoi Golfpiste-sivustolla.

Korhonen on sijoittunut tällä kaudella kahdesti toiseksi ja kerran kolmanneksi Euroopan-kiertueen kilpailuissa. Hän on jo varmistanut pelioikeuden ensi kaudelle.

- Varpaiden leikkaaminen on pöydällä yhtenä mahdollisuutena. Siitä saadaan selvyys lähiviikkoina, jatkuvaan jumissa olemiseen pitää kuitenkin löytää ratkaisu.

