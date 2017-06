Jaakkola heittää polven ehdoilla

Moukarinheittäjä Aleksi Jaakkola palaa Kaustisen moukarikarnevaaleilla tulosrajojen kimppuun polvileikkausten jäljiltä. Jaakkola tähtää lauantaina 22-vuotiaiden EM-kisojen 67 metrin tulosrajaan, joka on selvitettävä viimeistään sunnuntaina.

- Siinä on vain päivä aikaa, jos en jostain syystä saa tulosrajaa rikki Kaustisella, Jaakkola toteaa rauhallisesti.

Jaakkolalla, 19, on kuitenkin tapana onnistua tavoitteissaan. Viime kaudella hän ylitti kuusikiloisella moukarilla 80 metriä ja paransi miesten välineellä ennätyksensä 73,77 metriin. Nuorten MM-kisoista Jaakkola otti mitalin ja varmisti Ruotsi-ottelussa Suomen kolmoisvoiton.

- Kausi oli täysosuma, joten polvileikkaus sen päälle ärsytti, Jaakkola muistelee joulukuun alussa tehdyn leikkauksen jälkeisiä tunnelmiaan.

Jaakkola on toipunut leikkauksesta hyvään kuntoon. Jalka sietää hyvin suoria nostoja punttisalilla, mutta kiertoa moukariringissä se sietää huonommin. Se on rajoittanut heittämistä, joten Jaakkolalla on hämärä käsitys tuloskunnostaan.

- Alun perin tähtäsin myös aikuisten MM-kisoihin Lontooseen. Nyt on todettava, että minulle tulee kiire MM-tulosrajan saavuttamiseksi, mutta ei se ihan poissuljettu mahdollisuus ole, Jaakkola laskee.

Yleisurheilun 22-vuotiaiden EM-kisat järjestetään 13.-16. heinäkuuta Puolan Bydgoszczissa. Aikuisten MM-kisat järjestetään Lontoossa 4.-13. elokuuta.

Lontoo on polven varassa

Jaakkolan polvesta korjattiin joulukuun leikkauksessa kierukka- ja rustovauriot.

- Polvi oli luultavasti ajan kanssa vaurioitunut, Jaakkola uskoo.

- Toipuminen sujui normaalisti, mutta kilpailukauden avausta oli parempi hieman lykätä. Alun perin minun piti kilpailla jo Lahden Eliittikisoissa ja Paavo Nurmen kisoissa kesäkuun alkupuolella.

Jaakkola kuuntelee kehoaan huolellisesti myös jatkossa.

- Olen sopinut valmentajan kanssa, ettemme kiirehdi toipumista. Eihän se uraa haittaa, jos minulta jää vaikka Lontoon MM-kisat käymättä. Eli polven mukaan tässä mennään, Jaakkola tunnustaa.

Jaakkolan Lontoon-haaveet ovat sen varassa, ettei polvi ärry harjoitus- eikä kilpailuheitosta.

- Tarvitsisin paljon toistoja alle, laadukkaita ja hyviä heittoharjoituksia, Jaakkola arveli mahdollisuuksistaan 76,00 metrin MM-rajaan.