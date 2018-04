Vahvan pudotuspelikevään urakoinut Mäenalanen mukaan MM-kisoihin – katso Leijonien koko MM-joukkue

Jääkiekon MM-kisat alkavat Tanskassa perjantaina. Suomen ensimmäinen peli on lauantaina, jolloin se kohtaa Etelä-Korean.

MM-jäillä nähdään kaksi pelaajaa Kärppien mestaruusjoukkueesta, kun Tanskaan matkustavat hyökkääjä Saku Mäenalanen sekä puolustaja Miika Koivisto.

Mäenalasen ja Koiviston lisäksi Leijona-laumassa on kahdeksan kärppätaustaista pelaajaa. He ovat Sebastian Aho, Mikael Granlund, Sakari Manninen, Mika Niemi, Janne Pesonen, Niko Mikkola, Markus Nutivaara ja Ville Pokka. Heistä Mikkola on ainoa, joka ei ole pelannut Kärppien liigajoukkueessa. Mikkola pelasi oululaisjoukkueen C-junioreissa.



Päävalmentaja Lauri Marjamäki odottaa innolla tulevia kisoja.



– Kasassa oleva joukkue on erittäin iskukykyinen. Minulla on hyvä tunne tästä joukkueesta, josta paistaa oikeanlainen ennakkoluulottomuus ja raikkaus, Marjamäki kommentoi jääkiekkoliiton tiedotteessa.

Hyökkääjät

Aho Sebastian (Carolina Hurricanes)

Anttila Marko (Jokerit)

Granlund Mikael (Minnesota Wild)

Jormakka Pekka (Jokerit)

Kapanen Kasperi (Toronto Maple Leafs)

Manninen Sakari (Örebro HK)

Mäenalanen Saku (Kärpät)

Niemi Mika (Jokerit)

Palola Olli (Jokerit)

Pesonen Janne (Växjö Lakers)

Rantanen Mikko (Colorado Avalanche)

Savinainen Veli-Matti (Jugra Hanty-Mansijsk)

Suomela Antti (JYP)

Teräväinen Teuvo (Carolina Hurricanes)

Puolustajat

Heiskanen Miro (HIFK)

Honka Julius (Dallas Stars)

Mikkola Niko (Tappara)

Nutivaara Markus (Columbus Blue Jackets)

Kivistö Tommi (Jokerit)

Koivisto Miika (Kärpät)

Pokka Ville (Belleville Senators)

Riikola Juuso (KalPa)

Maalivahdit

Husso Ville (San Antonio Rampage)

Kilpeläinen Eero (Örebro HK)

Säteri Harri (Florida Panthers)

Katso täältä jääkiekon MM-kisojen otteluohjelma!