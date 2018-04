Kärpät hakee toista kiinnitystä Suomen mestaruuteen Tampereen Hakametsän jäähallissa. Tappara puolestaan hakee finaalivirettä, sillä tiistain esityksellä tamperelaiset eivät tule pärjäämään.

Joukkueiden kokoonpanoissa on pieniä muutoksia. Kärpiltä puuttuu edellisessä pelissä loukkaantunut Miska Humaloja. Kärppähyökkääjän loukkaantumisen aiheuttanut Otso Rantakari puolestaan kärsii taklauksestaan saamaansa yhden ottelun pelikieltoa.

Kärppien kokoonpanoon palaa kuudennessa välierässä loukkaantunut Jari Sailio. Joukkueiden maalivahtivalinnoissa ei ole yllätyksiä. Kärppien maalia vartioi Tapparan tiistaina nollannut Veini Vehviläinen. Tapparan tolppien välissä pelaa Domink Hrachovina.

Kaleva seuraa ottelua paikan päällä Hakametsän jäähallissa, jossa yleisöä oli hyvin paikalla jo tunti ennen pelin alkua. Käytävillä raikui live-bändin esittämänä edelliskeväiltä tuttu Saravon Pekka -renkutus.

Hallin jokaiselle penkille oli jaettu oranssi käsipyyhe. Nähtäväksi jää, saadaanko tamperelaiset heiluttamaan niitä yhtä näyttävästi kuin NHL:ssä parhaimmillaan nähdään.



1.erä

Ilta käynnistettiin perinteiseen tyyliin Maamme-laululla, jonka esitti Jani Koskinen. Laulun aikana pohjoinen-kajahti siihen malliin, että myös kärppäfaneja on hyvin paikalla.

Ennen kiekon tippumista jäähän kärppävahti Vehviläisen nimeä laulettiin psyykkausmielessä Tappara-fanien toimesta.

Ottelu on käynnissä.

Kärppien kokoonpanosta puuttuu Ville Leskinen. Jyri Junnila on nostettu kokoonpanoon.

Tappara aloitti vahvasti ja hallitsi ensimmäiset minuutit, mutta jäävettä kotijoukkueen niskaan kaatoi Saku Mäenalanen, joka iski kiekon maaliin raudan kautta. Syötön kirjasi Leskisen paikalle nostettu Sami Anttila.

Kärpät jatkoi Hakametsässä siitä, mihin finaalien avausosassa jäi. Saku Mäenalanen vei torstaina vierailijat johtoon jo alle neljän minuutin pelin jälkeen.

Hakametsän jäähalli vaikuttaa täydeltä. Meteli on myös kova ja kotiyleisö protestoi tuttuun tyyliin äänekkäästi melkeinpä jokaista tuomariratkaisua.

Kärpät pääsi ylivoimalle reilun viiden minuutin pelin jälkeen, kun Tappara otti jäähyn väärästä vaihdosta.

Hakametsä räjähti huutomyrskyyn, kun Tappara onnistui tasoittamaan pelin alivoimamaalilla. Iso miinus menee Shaun Heshkan piikkiin, jonka laukaus viivasta epäonnistui. Tappara pääsi ylivoimahyökkäykseen. Charles Bertrand polki oman miehensä takamatkalta kiinni, mutta Heshkan mies pääsi tekemään maalin, joka syntyi tosin hieman onnekkaasti. Maali merkittiin Juhani Jasulle.

Avauserä on ylittänyt puolivälin. Tampereella on käynnissä varsin viihdyttävä jääkiekko-ottelu. Finaalitunnelma alkaa hiljalleen löytymään.

Kärpät on ollut hieman ottava osapuoli avauserässä. Tappara on tullut peliin kutakuinkin kuten olettaa saattoi.

Maalivahdeille on kirjattu toistaiseksi harvinaisen vähän torjuntoja. Erää on jäljellä enää neljännes ja molemmilla veskareilla on vasta kolme torjuntaa.

Kärppien kakkosketju pääsi hyvään hyökkäykseen, mutta hyvä tilanne kääntyi pääläaelleen kun Tappara pääsi nopeaan vastahyökkäykseen. Rantakarin pelikiellon takia suuremman roolin saanut Aleksi Salonen iski kotijoukkueen johtoon muutamia minuutteja ennen erätaukoa.

Ensimmäinen erä hakametsässä on pelattu. Se oli Tapparan erä, vaikka Kärpät tekikin avausmaalin. Tappara sai sitä tiukemman otteen pelistä, mitä pidemmälle peli eteni. Kärppien otteissa paistoi erän loppua kohden hermostuneisuus ja jopa pieni paniikki.

Maalivahtien torjunnat avauserästä menivät tasan. Molemmat torjuivat neljä kertaa.

2.erä

Ottelun toinen erä on käynnissä. Illan ottelun voittajasta ei ole epäselvyyttä, jos Kärpät ei pysty parantamaan rutkasti.

Toista erää on pelattu muutamia minuutteja. Kovin paljon ei ole vielä tapahtunut. Kummankaan pelissä ei myöskään ole kovin suurta muutosta.

Reilun kolmen minuutin pelin jälkeen Bertrand sai kiekon hieman onnekkaasti hyökkäysalueella Kristian Kuuselan virheen jälkeen. Ranskalaisella oli tilaa ja hän eteni hieman. Kova kuti upposi Hrachovinan ohi ja peli oli tasan. Illan ottelu ei ole kummallekaan maalivahdille missään nimessä kauden parhaita.

Tappara pääsi ylivoimalle viiden minuutin pelin jälkeen. Jasse Ikonen otti pikkukakkosen kiinnipitämisestä. Tappara ei kuitenkaan onnistunut ylivoimalla, vaikka muun muassa Kuuselalla oli useampikin hyvä vetopaikka. Laukaus kuitenkin epäonnistui.

Viime hetkellä poisjääneen Leskisen paikalla pelannut Sami Anttila on pelannut hyvän pelin. Etenkin, kun otetaan huomioon lähtökohdat ja pikakomennus.

Kärpät on saanut pelistä viime minuuttien aikana paremmin kiinni. Hetki sitten Lasu ja Junttila olivat ylivoimahyökkäyksessä, mutta Hrachovina pelasti tilanteen.

Toista erää on jäljellä reilut viisi minuuttia. Kärpät on hyvin pelissä mukana tällä hetkellä.

Kärpät siirtyi johtoon erän jälkimmäisellä puoliskolla. Oululaiset saivat hyvän paineen nelosketjun toimesta Tapparan päätyyn. Tappara pelasi oman alueen todella heikosti ja Jasse Ikonen pääsi iskemään oululaisten johtomaalin. Syöttöpisteen kirjasi Radek Koblizek pudotuspelien ensimmäisellä tehopisteellään.

Ikosellä oli mahdollisuus tehdä toinen maali hetkeä myöhemmin, mutta maalinedustalla oli tällä kertaa liikaa sinipaitoja.

Ottelun toinen erä on pelattu. Kärpät lähtee vetämään happea maalin johdossa. Toisen erän oululaiset voittivat 2-0, joten voidaan sanoa tason noston onnistuneen avauserän jälkeen.

Maalivahtien torjunnat toisessa erässä Vehviläinen 5, Hrachovina 8.

Kaleva seuraa peliä Hakametsässä. Tilanne on tällä hetkellä 2-3.