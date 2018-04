Tappara-Kärpät 3.erä: Kärppien loppukiristä ei merkkejä – Sarja venymässä tiistaille

Kärpät metsästää parhaillaan viimeistä kiinnitystä Suomen mestaruuteen Tampereella. Tapparalla on kolmen tappion jälkeen melkoinen vuori kiivettävänä, mikäli se mielii tämän vuosituhannen ensimmäiseksi tripla-mestariksi.

3-0-tappiolta on noustu liigan pudotuspelihistoriassa ainoastaan kerran. Tuon tempun teki Espoon Blues keväällä 2012 puolivälieräsarjassa KalPaa vastaan.

Kärpät lähtee otteluun täysin samalla kokoonpanolla, jolla se kaatoi Tapparan lauantaina. Tamperelaiset ovat tehneet enemmän säätöä etenkin hyökkäysketjuihinsa.

Hakametsä on ennakkotietojen mukaan loppuunmyyty. Paikalla on myös runsaasti Kärppien kannattajia. Myös Suomen mestarille jaettava Kanada-malja on luonnollisesti ensimmäisessä katkaisupelissä paikalla.

Hallissa oli kova tohina jo paljon ennen peliä. Kärppien pelaajista useampi kävi lämmittelyn aikana istuskelemassa rauhassa hetken aikaa tyhjässä katsomossa. Myös illan Maamme-laulun esittäjät Iina ja Pentti Hietanen kävivät vetämässä yhden lämmittelyversion tyhjälle hallille.

Kymmenen minuuttia ennen ottelua halli oli täysin kärppäkannattajien hallussa, joita on paikalla satoja. Tapparan faninurkkauksessa oli huomattavasti hiljaisempaa.

1.erä

Maamme-laulut on laulettu ja neljäs finaali on käynnissä.

Pelin alku on ollut vauhdikas. Molemmat ovat jämäkällä peli-ilmeellä liikkeellä. Tappara sai hetki sitten pitkän hyökkäyksen Kärppien päätyyn, mutta oululaiset puolustivat keskustan todella vahvasti. Tapparan peli pyöri kulmissa.

Kärppäkapteeni Lasse Kukkonen vastaanotti sinipaidalta kovan taklauksen. Halli luonnollisesti repesi raikuviin aplodeihin.

Tapparalla on nyt vahva ote pelistä. Tappara on saanut useamman pitkän hyökkäyksen kärppäpäätyyn ja myös vetoja aikaan. Kärpät sai jäähyn väärästä vaihdosta ja Tappara pääsi ylivoimalle.

Tappara sai pakkopelin pyörimään hyvin ja rakennettua muutamia laadukkaita vetopaikkoja, mutta maalia ei nähty. Etenkin Kuuselasta turhautuminen ylivoimalla alkaa jo näkymään, sillä laukaus paraatipaikalta epäonnistui taas. Vastaavia tilanteita on nähty finaalien aikana paljon.

Kärpät pääsi alivoimalla myös hyökkäämään kahdella yhtä vastaan. Nicklas Lasun ja Julius Junttilan hyökkäys päättyi tuloksettomana.

Hetkeä myöhemmin Tappara pääsi jälleen ylivoimalle, kun Junttila otti pikkukakkosen korkeasta mailasta. Tapparalla on nyt jatkuva paine oululaisten puolustuspäässä.

Kärpät selvitti myös toisen alivoiman. Vehviläinen otti yhden näyttävän kopin.

Erää on jäljellä reilut kuusi minuuttia. Dominik Hrachovina torjui juuri pelissä ensimmäisen kerran.

Tappara sai kiekon jo lujalla lämärillä läpi Vehviläisestä, mutta kiekko lipui hieman ohi tolpasta. Kärppien kannalta siltä paremmalta puolelta.

Taneli Ronakinen lähti vauhdilla hyökkäykseen, mutta sinipaidat laittoivat Ronkaisen keskialueella luistimilta siiville. Ilmanlennon jälkeen kärppäfanien päädystä alkoi rytmikkäät nuija-huudot. Rangaistusta ei tullut.

Kärpät sai pitkästä aikaa paikan, kun kiekko pelattiin maalin eteen Jasse Ikoselle. Ikosen laukaus onnistuttiin peittämään viime hetkellä.

Avauserä oli lopulta maaliton, vaikka Tappara hallitsi erää vahvasti. Kärpät otti torjuntavoiton, kun erätauolle lähdettiin tasatilanteessa.

Maalivahtien torjunnat avauserässä Vehviläinen 12, Hrachovina 4.

2.erä

Ottelun toinen erä on käynnissä.

Kiekko oli pomppia jo ensimmäisellä minuutilla ohi Vehviläisen. Kärppävahti sai kuitenkin olkapäänsä kiekon eteen.

Vehviläinen on torjunut kolme kertaa minuutissa. Kovaa tulee Tappara taas.

Polttaa se kiekko toisessakin päässä. Miika Koivisto toimitti kiekon maalille ja Hrachovina oli hetken vaikeuksissa.

Kärpät pääsi ylivoimalle, kun Aleksi Elorinne otti pikkukakkosen. Kärpät näytti käyttävän ylivoiman alun lähinnä hengähtämiseen, mutta lopussa syntyi paikkojakin. Paras oli, kun Junttila laittoi ovelalla syötöllä Koblizekin hyökkäämään kohti maalia. Tsekkipoika väänsi kiekon kanssa sinipaidoista läpi ja lopulta kiekko meni vain hieman ohi maalista.

Tappara teki ottelussa avausmaalin. Nicklas Lasu hävisi kaksinkamppailun päädyssä Jan-Mikael Järviselle. Järvinen pääsi vapaasti syöttämään Jere Karjalaiselle, joka iski kiekon poikittaissyötöstä ohi Vehviläisen.

Tappara on kärsinyt tehottomuudesta finaaleissa, sillä Tappara viimeisteli kolmessa aiemmassa kohtaamisessa vain yhteensä kolme maalia.

Jani Hakanpää ei ole palannut toiseen erään. Kärpät pelaa viidellä pakilla.

Tappara on jatkanut vahvaa menoa maalinsa jälkeenkin, vaikka aivan terävin kärki onkin taittunut. Kärppien kiekollinen peli on tällä hetkellä olematonta.

Kärpät vaikuttaa ensimmäistä kertaa finaalisarjan aikana fyysisesti väsyneeltä. Tappara on pari pykälää raikkaampi.

Lasu ja Koblizek olivat juonia tasoituksen, kun paikka aukesi yllättäen. Tapparan puolustaja ehti viime hetkillä hätiin. Tilanteen jälkeen Jari Sailio hermostui vastustajaan ja huitaisi ikävästi Tapparan pelaajaa. Sailio ei kuitenkaan saanut jäähyä.

Hetkeä myöhemmin nyrkit heiluivat torikokokuksessa kärppämaalin edessä.

Jani Hakanpään pelikassi on kuuleman pakattu jo hallin syövereissä. Hakanpää ei ole palaamassa tähän peliin.

Tappara pääsi ylivoimalle, kun Kristian Vesalainen otti rangaistuksen koukkaamisesta. Kärppien tuska syveni kun Lasse Kukkonen vippasi kiekon katsomoon ja Kärpät joutui vajaaksi kahdeksi minuutiksi kahden miehen alivoimalle.

Hetkeä myöhemmin jäähyaitioon komennettin lisää pelaajia. Kärpiltä Heshka huitomisesta ja Tapparalta Järvinen sukeltamisesta.

Kärpät kesti alivoiman miehekkäästi, mutta heti kärppäjäähyjen päätyttyä ja paineen jäätyä oululaisten päätyyn Tappara pääsi iskemään maalin. Viimeistelijänä tällä kertaa Juhani Jasu.

Toinen erä sujui Tapparalta vahvasti. Tamperelaiset siirtyivät jo kahden maalin johtoon.

Tapparan kahden maalin johtoaseman ansiosta tunnelma on noussut Hakametsässä kattoon. Läpsyttimet pitävät tappavan tasaista mekkalaa.

Toisen erän viimeisellä minuutilla tapahtui paljon. Ensin Charles Bertrand oli ohittaa Hrachovinan, mutta Tappara-vahti sai torjuttua vaivoin. Muutamaa sekuntia myöhemmin kiekko oli Kärppien maalissa ja Hakametsä räjähti huutomyrskyyn.

Maali kuitenkin hylättiin, koska sinipaita oli maalivahdin alueella.

Lopussa Sebastian Repo otti rangaistuksen polvitaklauksesta. Kolmas erä alkaa Kärppien ylivoimalla.

Toinen erä on taputeltu. Kärpille se oli surkea monellakin tapaa. Kaksi maalia omiin, ei yhtään tehtynä ja kaiken kukkuraksi elintärkeä puolustaja Hakanpää joutui jättämään pelin kesken.

Toisen erän torjunnat Vehviläinen 13, Hrachovina 7.

3.erä

Ottelun kolmas erä on alkanut. Kärpät aloitti erän ylivoimalla. Pakkopeli pyöri hetken, mutta maalia ei syntynyt.

Ensimmäistä kertaa finaalisarjan aikana Kärpät vaikuttaa väsyneeltä.

Ennen peliä hallin jokaiselle penkille oli jaettu sini-oranssit pahvikypärät. Tappara ei ole kuuleman hävinnyt kertaakaan, kun pelissä on jaettu nämä kypärät. Se taika ei taida murtua tänäänkään.

Kärpät sai kolmosketjulla pari hyvää paikkaa, mutta Tappara selvisi ilman takaiskua.

Kärppien hyökkäykset ovat usein mallia pitkä syöttö keskialueelle, jossa hyökkääjä odottaa kiekkoa.

Kärpät joutui alivoimalle, kun Miika Koivisto otti kahden minuutin jäähyn estämisestä.

Kaleva seuraa ottelua Hakametsän jäähallissa. Tilanne on tällä hetkellä 2-0.