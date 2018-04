Tappara-Kärpät 2.erä: Toinen erä käynnissä – Hakametsässä odotetaan maaleja

Kärpät ja Tappara kohtaavat kuudennessa liigafinaalissa Tampereen Hakametsän jäähallissa. Kärpät johtaa finaalisarjaa edelleen voitoin 3-2, mutta tamperelaiset ovat voittaneet kaksi viimeisintä ottelua.

Päävalmentaja Mikko Manner on pyöräyttänyt ketjulottoa ja muokannut ketjuja pitkälti sen pohjalta, miltä ne näyttivät edellisen pelin lopussa. Maalissa aloittaa tuttuun tapaan Veini Vehviläinen, vaikka kärppävahti jouduttiin vaihtamaan edellisessä ottelussa pois maalilta jo avauserässä kolmen takaiskun jälkeen.

Päivän kuumin puheenaihe on ollut pelaako huippupakki Jani Hakanpää vai ei. Hakanpää on joukkueen mukana Tampereella ja osallistui myös Kärppien aamujäille Hakametsässä. Kokoonpanoon puolustajan nimi ei kuitenkaan ilmestynyt. Havaintojen mukaan Hakanpää ei saapunut joukkueen bussin mukana edes hallille enää iltapäivällä ennen peliä.

Myös Tappara on muokannut kokoonpanoaan. Mielenkiintoisin muutos on laitahyökkääjä Jukka Peltolan nostaminen ykkösketjun sentteriksi Matti Järvisen paikalle. Kokoonpanoon palaa myös edellisessä pelissä pelikieltoa kärsinyt Sebastian Repo.

Tapparan maalilla aloittaa kaikki pelit pelannut tshekkivahti Dominik Hrachovina, jonka taakse Kärpät sai tiistain pelissä neljä maalia reilussa kymmenessä minuutissa.

1.erä

Ottelu on käynnissä. Rock-henkisen maamme-laulun Tampereella esitti Popedan kitaristi Costello Hautamäki. Aloituskiekon pudotti entinen Tappara-pelaaja Pekka Saravo ja tunnelma hallissa oli katossa.

Tappara on saanut pelin ensimmäisellä minuutilla jo pari hyvää vetopaikkaa. Kärppien alku on ollut hieman hapuileva.

Avauserästä on pelattu kohta ensimmäinen neljännes. Peli on ollut kotijoukkue Tapparan halliussa. Tamperelaiset tuntuvat olevan potkun edellä ja saavat myös painetta Kärppien puolustuspäähän. Kärpät on saanut pari kertaa kiekon hyökkäyspäähän, mutta varsinaista painetta Tapparan puolustusalueelle Kärpät ei ole saanut luotua.

Hakametsässä on paikalla jälleen paljon kärppäfaneja, jotka kannustavat omiaan jatkuvasti. Laulu raikaa ja fiilis vaikuttaa olevan kärppäfanien katsomonosassa korkealla.

Kärppien ensimmäinen maalipaikka tuli seitsemän minuutin pelin jälkeen kakkosketjun toimesta. Hrachovina sai torjuttua Julius Junttila vedon kuitenkin patjallaan.

Kärpät sai jälleen paikan Tapparan pyörityksen jälkeen, kun ykkösketju antoi painetta kotijoukkueelle korkealta usean miehen voimin. Tapparan harhasyöttö tuli Mikael Ruohomaan lapaan, mutta ratkaisu oli hieman heppoinen.

Tappara sai loistavan paikan, kun päätykiekkoon mennyt Aleksi Mäkelä oli katollaan ja vastustaja pääsi suoraan maalille ja yrittämään ratkaisua etukulmasta. Ei mennyt tällä kertaa.

Kärpät sai erän loppupuolella otetta pelistä ja hyvää painetta Tapparan päätyyn. Kärpät otti kuitenkin jäähy väärästä vaihdosta, joten se hyvä jakso katkesi siihen.

Kärpät kesti alivoiman ja sai myös hyvän maalipaikan, kun Saku Mäenalanen pääsi läpiajoon. Ennen läpiajoa Henrik Haapala kiukutteli huonoa ylivoimapelaamista ja heti sen jälkeen kiekko meni aloituksen jälkeen Haapalan kohdalta läpi keskialueelle. Mäenalanen karkasi perään, muttei onnistunut maalinteossa.

Kärpät sai erän viimeisillä sekunneilla vielä muutaman hyvän vetopaikan, mutta maalia ei nähty.

Kärppien käyrä oli nouseva. Oululaiset pääsivät paremmin peliin mukaan loppuakohden, vaikka jäähy rikkoikin hyvää vaihdetta. Maalivahtien torjunnat avauserässä Hrachovina 6, Vehviläinen 10.

2.erä

Ottelun toinen erä on käynnissä.

Tapparalla oli hyvä maalipaikka erän alussa, mutta Sebastian Repo ei osunut poikittaissyöttöön maalin kulmalta.

Toista erää on pelattu kohta viisi minuuttia. Peli on ollut melko tasaista, tosin paremmat paikat on ollut Tapparalla. Kärppien hyökkäyspelaaminen on melko verkkaista. Joukkue lähtee hyökkäyksiin suhteellisen verkkaisesti.

Kristian Vesalainen puikkelehti näyttävästi läpi kotijoukkueen puolustuksen aina Hrachovinan maalille saakka, mutta sitten tila loppui kesken. Se on kuitenkin Kärppien erän toistaiseksi paras paikka.

Pelinkuva on tällä hetkellä puolin ja toisin melko varmanpäälle pelaava.

Kärpät pääsiylivoimalle erän lähestyessä puoltaväliä. Pakkopeli ei ollut kuitenkaan nyt iskussa. Ylivoimapelaamisessa oli pieni hätäilyn maku. Tappara pelasi myös aktiivista alivoimaa.

Kaleva seuraa peliä Hakametsän jäähallissa. Tilanne on tällä hetkellä 0-0.