Tanhualle liigadebyytti – Joko Kärpistä on vastusta Tapparalle?

Kärpät ja Tappara kohtaavat neljännen ja viimeisen kerran Liigan runkosarjassa. Ottelu alkaa Raksilassa tuttuun tapaan kello 18:30.

Kauden aiemmissa kohtaamisissa Tappara on jättänyt Kärpät vaille mahdollisuuksia. Ajoittain on tuntunut jopa siltä, että jokakeväinen pudotuspelivastustaja on leikitellyt vanhan kilpakumppaninsa kustannuksella. Kärpät on onnistunut tekemään jokaisessa aiemmassa pelissä ainoastaan yhden maalin.

Tapparan trendi keskinäisissä kohtaamisissa on ollut laskeva. Ensimmäisessä pelissä Tappara latoi viisi maalia Kärppien verkkoon, seuraavassa neljä ja viimeisimmässä kolme. Näiden tilastojen valossa Tappara voittaa neljännen pelin 2-1?

Tai sitten ei. Tappara antaa Kärpille merkittävää tasoitusta, sillä Liiga pistepörssin ykkös- ja kakkospaikkaa miehittävät Henrik Haapala ja Veli-Matti Savinainen ovat maajoukkueen mukana eivätkä pelaa Kärppiä vastaan.

Viimeisen kymmenen pelin kuntopuntarissa Tappara on kolmas ja Kärpät viides. Viime kierroksilla Tapparalle on sattunut muutama työtapaturma, sillä se hävisi niin Rauman Lukolle kuin Vaasan Sportillekin. Tamperelaisten ongelma on ollut ajoittain motivoituminen jokaiseen peliin, sillä runkosarjan voitosta Tapparalla on jo vahva ote.

Kärpille jopa suora pudotuspelipaikka on edelleen mahdollinen. Pelin enemmän pelannut Pelicans on tosin jo 12 pisteen päässä, joten epätodennäköistä se kuitenkin on. Jokainen piste on kuitenkin tärkeä, sillä yksikään karsintakierrokselta varsinaisiin pudotuspeleihin selviävä joukkue ei haluaa varmasti runkosarjan todennäköistä voittajaa Tapparaa vastaansa.

Kärpät pelasi viimeksi keskiviikkona Jyväskylässä JYPiä vastaan. Oululaiset olivat ihan hyvin pelissä mukana käytännössä koko ajan. Ainoastaan maalinteko tökki.

Jussi Rynnäksen flunssan takia Sami Aittokallio sai vielä näyttöpaikan Kärpissä. Kaikki meni hyvin aina ottelun viime hetkille saakka ja 34 torjunnan ajan Aittokallio oli loistava. Sitten tuli yksi lipsahdus ja JYP voitti 1-0.

– Se olisi pitänyt ottaa kiinni. Patja jäi vähän huonoon asentoon ja sieltä se pääsi patjan ja tolpan välistä, Aittokallioi kertasi takaiskua Kalevassa.

Tapparaa vastaan Aittokallio palaa luukun aukaisijaksi, sillä Rynnäs on toipunut flunssastaan. Kärkikenttien laiturit John Albert ja Jesse Saarinen vaihtavat päittäin paikkoja hyökkäyksessä. Kärppien riveissä liigadebyytin tekee 21 vuotias puolustaja Samuli Tanhua. Isokokoinen puolustaja on pelannut kauden Kajaanin Hokin riveissä.

Haapalan ja Savinaisen pelatessa Leijona-paidassa Mika Pyörälällä on loistava mahdollisuus kaventaa eroa pistepörssin kärkeen. Pyörälä ei ole kirjauttanut tehopisteitä kahteen otteluun, joten jo tilastojenkin valossa Tappara pelin jälkeen Pyörälän pistesaldo ei ole 0+0.

Kärppien kokoonpano Tappara-ottelussa:

Mika Pyörälä - Niklas Olausson - Jesse Saarinen

Taneli Siikaluoma - Shaun Heshka

John Albert - Antti Kalapudas - Ville Leskinen

Mikko Niemelä - Jani Hakanpää

Toni Kähkönen - Aku Kestilä - Mikko Lehtonen

Aleksi Mäkelä - Ilkka Mikkola

Jari Sailio - Miska Humaloja - Sami Anttila

7.puolustaja Samuli Tanhua

Maalissa Jussi Rynnäs, varalla Sami Aittokallio