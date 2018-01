Suomi putosi MM-välieristä - Tshekki ratkaisi voittomaalikisassa

Jääkiekko on kuoleva laji. Tässäkin puolivälierässä oli ehkä 200 katsojaa 19 000 katsojan hallissa. Hokin ongelma on ihan liiallinen tarjonta ja täydellisen ylimitoitettu kaudenpituus. Ei jaksa kiinnostaa kuin hardcorefaneja. No itsepä hokihemmot ovat hautansa kaivaneet.