Ykkössentteri Ruohomaan polvi napsahti avausviikonloppuna: ”Menee jo huonon vitsikirjan puolelle”

Kärppien Mikael Ruohomaan viime kausi meni täysin pilalle polvivamman ja sitä seuranneen leikkauksen takia. Tämän kauden avausottelu HPK:ta vastaan Hämeenlinnassa oli uusi alku Ruohomaan ajalle Kärpissä. Into oli piukassa.

Ottelun alkulämmittelyssä sentteri ei hikoillut kuitenkaan rasituksesta vaan kauhusta. Polvessa napsahti kesken lämmittelyn ikävästi. Ruohomaa kuitenkin pelasi illan pelin normaalisti, ja syötti Kärppien 2–1-voittoon päättyneen ottelun avausmaalin.

Seuraavana päivänä Kärpät kohtasi HPK:n Raksilassa. Kesken pelin Ruohomaan polvessa napsahti taas. Tällä kertaa ottelu jäi kesken. Tunnit ennen magneettikuvausta olivat piinaavan tuskallisia.

– Pelästyin todella paljon. Polvea vihlaisi siihen malliin, että minulla oli kuvaukseen saakka epäilys siitä, että siellä on jotain rikki. Ajattelin, että tämä menee jo huonon vitsikirjan puolelle, jos nyt taas meni polvi, Ruohomaa avaa mietteitään avausviikonlopusta.

Helpottava tieto tuli tutkimusten jälkeen. Polvi oli ehjä, mutta siellä oli tulehdus. Se on kuitenkin saatu jo aisoihin lääkityksellä ja muun muassa hyvällä teippauksella.

– Ei se ole enää vaivannut oikeastaan mitenkään. Olemme tehneet paljon töitä tulehduksen pois saamiseksi.

Polvi riesana myös viime kaudella

Viime kaudella Ruohomaa tottui saamaan lääkäriltä huonompia uutisia. Marraskuussa sentteriltä meni sivuside poikki, ja tammikuussa koko alkukauden vaivannut hyppääjän polvi päätettiin viimein leikata.

– Polvi oli koko ajan kipeä, mutta pelasin silti. Oli lopulta helpottavaa, kun se päätettiin leikata ja tiesin, että se tulee jossain vaiheessa oikeasti kuntoon. Puolikuntoisena pelaaminen rassaa, eikä siinä oikeastaan ole mitään järkeä, Ruohomaa kertoo.

Ruohomaa palasi jo Kärppien surullisen kuuluisan kauden viimeisiin peleihin, vaikka ei ollut vielä täydessä kunnossa. Kesäharjoittelussa polven kanssa haettiin pikkuhiljaa rajoja, ja lopulta sentteri sai mielestään oikein hyvän kesän alleen.

– Fysiikkaa sain kehittää ehkä liiankin pitkän pätkän, Ruohomaa hymähtää.

Kärpät tehoketjunsa varassa

Ruohomaan tarina liigan huipulle on mielenkiintoinen. Pari vuotta nykyistä ketjukaveriaan Julius Junttilaa vanhempi Ruohomaa pelasi kotikylässään Huittisilla Lauttakylän Lujan riveissä Suomi-sarjaa, kun Junttila paukutteli jo maaleja Liigassa. Ruohomaalla on kokemusta myös siviilitöistä, toisin kuin suurimmalla osaa liigapelaajia. Hommia hän paiskinut niin raksalla kuin armeijan leivissäkin.

Nyt Ruohomaa paiskii hommia Kärppien ykkössentterinä. Laidoilla viilettävät Junttila ja ranskalainen Charles Bertrand. Ketju on ollut Kärpille kaikki kaikessa alkukauden aikana. Kolmikko on tehnyt tähän mennessä enemmän pisteitä kuin muut hyökkääjät yhteensä.

– Totta kai sitä odottaa vieläkin enemmän tehoja. Himo on hemmetin kova tehdä maaleja, ja välillä sitä on turhankin kärsimätön niiden suhteen. Emme ole missään vaiheessa olleet ketjuna tyytyväisiä, mikä on mielestäni hyvä merkki.

Hyvän pelivireen taustalla on aina hyvä pohjatyö. Niin tälläkin kertaa.

– Olemme paiskineet joukkueenakin paljon hommia, mutta Junttilan ja Bertrandin kanssa olemme tehneet vielä ylimääräistä. Meillä on vauhdikas ketju, ja sitä meidän pitää jatkossakin vaalia.

”Kunhan saisi terveenä pelata”

Lauttakylän Lujasta Huittisilta on pitkä matka Oulun Kärppiin. Ruohomaa jos joku sen tietää. Rooli Kärpissä on nyt niin suuri kuin se voi Oulussa olla.

– Kyllä minulle kerrottiin, että tulen tällä kaudella suureen rooliin, mutta itsestähän se on lopulta kiinni. Tässä ollaan vielä hyvin alussa, ja hommia on todella paljon tehtävänä.

Ruohomaa haluaa olla Kärpissä suunnannäyttäjä, joka vie koko porukkaa eteenpäin. Kärppäkapteeni Lasse Kukkonen nimesi ennen liigakauden alkua Ruohomaan pelaajaksi, joka tulee yllättämään kaikista eniten positiivisessa mielessä kauden aikana. Ainakin alku on lupaava.

– Hienoa, että rikkonaisen kaudenkin jälkeen sekä seuralta että Lasselta löytyy vielä uskoa minuun.

Kauden kaikista tärkein tavoite on kuitenkin viimeaikaisten koettelemusten takia kristallinkirkas.

– Terveenä pysyminen on number one, Ruohomaa päättää.