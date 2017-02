Väsyneestä Lukosta ei vastusta Kärpille – Aittokallio torjui vihdoin voiton

Eilen KalPan väsyttämästä Rauman Lukosta ei ollut Kärpille kunnon vastusta perjantaina Raksilassa. Viimeisestä pudotuspelipaikasta tappelevan Lukon olisi voinut kuvitella tulevan otteluun täydellä höyryllä, mutta paljon jäi puuttumaan. Kärpät nappasi 3–0 voiton lopulta helpon oloisesti.

–Meillä oli kova peli eilen, muutaman tunnin bussimatka ja muutaman tunnin yöunet. Terävyys oli tänään poissa ja se näkyi viimeistelyssä. Peli meni muutenkin vähän hitaalle, Lukon päävalmentaja Kari Heikkilä jutteli pelin jälkeen.

–Meillä on sama edessä sitten huomenna. Matkakin on sama. Joku viisas on sanonut, että nämä menevät pitkässä juoksussa tasan, Kärppien päävalmentaja Kai Suikkanen vastasi ennen joukkueensa öistä matkaa Kuopioon, jossa Kärpät pelaa huomenna KalPaa vastaan.

Leskinen Kärppien tehopelaaja

Ottelu oli melko hidastempoinen ja etenkin Lukko pelasi hyvin yksinkertaista peliä virheitä vältellen. Puolustuspelaaminen oli tarkkaa, mutta mitä pidemmälle ottelu eteni, sitä paremmin Kärpät sai pelistä kiinni.

Peli oli maaliton aina puoliväliin saakka, mutta sitten Aku Kestilä onnistui ohjaamaan Ville Leskisen vedon ohi hyvin torjuneen Kaapo Kähkösen. Kärppien ykkösketjun laiturun John Albertin viimeistelemä isäntien toinen osuma tuntui jo ottelun ratkaisulta. Lukko ei saanut viriteltyä uskottavaa takaa-ajoa missään vaiheessa.

Loppulukemat 3-0 iski Kärppien illan tehopelaaja Ville Leskinen, joka kirjautti tehot 1+1.

–Kun voitat, etkä päästä maaliakaan, niin se on aina hieno asia. Saimme onnistumisia laajalla rintamalla, vaikka Lukko puolusti hyvin, Suikkanen näki.

–Avauserässä meillä oli vaikeuksia murtautua pelin ytimeen ja maalin eteen eli sinne mistä niitä maaleja tehdään. Onneksi saimme kahdessa seuraavassa erässä hieman ohjaustilanteita, maalille kuteja ja lopulta maaleja.

Aittokalliolle ensimmäinen kolmen pisteen voitto

Kärppien Sami Aittokallio nappasi tämän kauden ensimmäisen kolmen pisteen voittonsa. Se oli kärppävahdille varmasti suuri helpotus, etenkin kun se tuli nollapelillä.

–Olen erittäin tyytyväinen Aittokallion puolesta. Hän on pelannut hyviä pelejä tällä kaudella, mutta aina me muut olemme onnistuneet sössimään ne aiemmin, Suikkanen suitsutti.

Hieman ennen ottelun alkua Ouluhallin puoleiseen päätyyn viritettiin suuri tifo Kärppien faniryhmän Poromafian 10-vuotisjuhlan kunniaksi. Tämän pisti merkille myös Suikkanen.

–Onnittelut vaan poromafialle, näkyi pikkuisen hyvin heidän kyltit.

Kärppien pelit jatkuvat jo huomenna lauantaina Kuopiossa KalPaa vastaan. Otteluun on lähdössä kärppäfaneja sankoin joukoin kannustamaan oululaisia.