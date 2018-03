Varamiehinen Kärpät jäi nollille Hämeenlinnassa – Annusella, 17, työntäyteinen liigadebytti

Aloitanpa alusta, kun joku yritti estää. Eli miksi ei Kärpistä ole tullut huippumokkeja ja unohdetaan Rinne, sillä hän ei saanut Kärpissä näyttää koskaan osaamistaan. Annunen pistettiin nyt ns, MIB-testiin eli näytä kykysi tai...Tuttu juttu vuosien varrelta eli näytä kykysi tai...muuten ihan OK, mutta, kun ne muualta hankitut kyvyt on myös pilattu suurimmaksi osaksi. Katsotaan vain torjuntatilastoja sekä prosentteja, mutta ei sitä ketä on kulloinkin ollut kentällä ja mitä mahdollisuuksia on ollut myös mokella pärjätä ko. pelissä. Sama tauti on nyt myös maajoukkueessa eli luotettavaa ykkösveskaria ei ole, koska itseluottamus puuttuu ja kenen syy. Valmennusjohdon mukaan se on maalivahdin. Tämän päivän Kärppä-pelin info on siinä, että kannattaa olla huolissaan koko juniorivalmennuksen tasosta. Pojat ovat pujottelukeppejä toisin kuin muilla liigaseuroilla.