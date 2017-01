Vaikein peli päättää tuskaisen viikon – Kärpät haastaa vahvan TPS:n

Kärpät ja TPS kohtaavat Raksilassa ensimmäistä kertaa tällä kaudella. Kauden kaksi aiempaa kohtaamista on pelattu Turussa, joten joukkueiden loput keskinäiset pelit pelataan Oulussa. Tähän kohtaamiset ovat päättyneet kotijoukkueen juhliin, mutta jatkuuko sama trendi enää lauantai-iltana Raksilassa?

Kärpät on joutunut tällä viikolla kovaan testiin. Oululaiset voittivat joulun molemmin puolin keskimäärin enemmän kuin hävisivät, mutta tällä viikolla tahti on muuttunut. Vastaan on luistellut joukkueita Liigan kärkipäästä, eikä Kärpät ole onnistunut raapimaan kuin yhden pisteen kahdesta ottelustaan.

Viikon kovimman haasteen Kärpille heittää kuitenkin TPS, joka on sarjataulukossa kolmantena. Turkulaiset ovat pelanneet vahvan kauden ja nousseet kärkijoukkue Tapparan kovimmaksi haastajaksi. Kuudessa viimeisimmässä pelissä TPS ei ole jäänyt ilman pisteitä kertaakaan.

Kärppien viikko on ollut hämmentävä monella tapaa. Helsingissä IFK:ta vastaan joukkue roikkui mukana ensimmäisen vartin, mutta sen jälkeen kaukalossa oli käytännössä yksi mies ja hänen kaverinsa. Päävalmentaja Kai Suikkanen ei osannut vielä seuraavana päivänäkään sanoa, mistä Kärppien notkahdus johtui. Suikkasen mukaan tähän ei osannut vastata kukaan muukaan joukkueesta.

Torstaina voitto ja kolme pistettä lipsahti käsistä ottelun lopussa muutamassa minuutissa. Ratkaisu tuli Saku Mäenalasen karkean harhasyötön seurauksena jatkoajalla. Hämmennyksen täydentää kapteeni Lasse Kukkosen kahden ottelun tehotilasto saldo -4. Kukkosen kohdalle ei ole sattunut näin synkkää kahden ottelun pätkää aiemmin tällä kaudella.

Kärpät turkulaisten pahin peikko

Oululaisten kokoonpanossa on vain yksi muutos edelliseen otteluun nähden. Maalilla aloittaa koko Liigan kovimmaksi torjujaksi noussut Jussi Rynnäs.

Kärppien ykköskentässä Niklas Olausson pelaa nyt toisen pelinsä loukkaantumisensa jälkeen. Olausson on Mika Pyörälän ohella ainoa pelaaja Kärpissä, joka on pystynyt pelaamaan kutakuinkin piste per ottelu tahdissa. Olausson toi jo HPK-ottelussa oman mausteensa oululaisten ylivoimapelaamiseen.

Kärpät on ollut TPS:n pahin peikko yli kymmenen vuotta Liigassa, sillä turkulaiset ovat saaneet vähiten pisteitä juuri oululaisilta kauden 2004-2005 jälkeen. TPS on voittanut viimeksi Raksilassa 21.9.2013.

TPS pelasi edellisen keran torstaina, kun se kaatoi voittolaukauskilpailussa sarjakakkosen KalPan. Yhden pisteen turkulaisille takasi Ilkka Heikkinen.

Turkulaisten tehomiehiä ovat olleet tällä kaudella Tomi Kallio, Dave Spina ja Erik Thorell. Jokainen on kirjauttanut toistaiseksi 29 tehopistettä. Myös puolustuksesta löytyy laatua. Henrik Tallinder ja Heikkinen pelaavat molemmat hyvää kautta.

Kärppien laukaukset turkulaisten maalilla yrittää pysäyttää Oskari Setänen. TPS:n kokoonpano Kärppiä vastaan on täsmälleen sama, jolla se kaatoi KalPan.

Kärppien kokoonpano TPS-ottelussa:

Mika Pyörälä – Niklas Olausson – John Albert

Lasse Kukkonen – Shaun Heshka

Saku Mäenalanen – Antti Kalapudas – Ville Leskinen

Mikko Niemelä – Jani Hakanpää

Jesse Saarinen – Jan Hruska – Mikko Lehtonen

Ilkka Mikkola – Aleksi Mäkelä

Aku Kestilä – Miska Humaloja – Sami Anttila

7.puolustaja Taneli Siikaluoma

Maalissa Jussi Rynnäs, varalla Sami Aittokallio