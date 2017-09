Uusitalo kysyy, Onnela vastaa: Tällaisen vaikutelman Kärpät jätti avausviikonlopusta

Kärppien avausviikonloppu on takana. HPK oli Kärpille kova vastus. Kärpät vei perjantaina Hämeenlinnassa pisteet maalin erolla, mutta HPK otti lauantaina revanssin Raksilassa rankkareiden jälkeen.

Kaleva.fi:n verkkotuottaja Heikki Uusitalo ja jääkiekkotoimittaja Janne Onnela käyvät läpi Kärppien avausviikonlopun.

Janne, ensimmäiset kaksi peliä takana. Minkälaisen vaikutelman uusiutunut Kärpät jätti?



Kärpät jätti erittäin positiivisen vaikutelman. Joukkue pelasi juuri sillä tavalla kuin puheet ja harjoituskausi antoivat luvan odottaa. Kahden vauhdilla päästä päähän hyökkäävän joukkueen peli upposi myös katsojiin kuin kuuma veitsi voihin.

Kärppien peli ei kuitenkaan missään nimessä ole valmista. Etenkin ylivoimapelaaminen sakkasi pahasti, ja varsinkin lauantain pelissä hyökkäyspelaaminen meni ajoittain puskemiseksi. Viimeistelytehokkuudessa on myös paljon kalibroitavaa, sillä lauantaina Kärpät sai 72 laukauksella vain kaksi maalia.



Mielestäni Kärppien maalivahtiosasto ja puolustuspää ovat hyvällä liigatasolla, mutta hyökkäys kalpenee parhaille vastustajille. Miten kommentoit tätä väitettä avausviikonlopun perusteella?



Olet oikeilla jäljillä. Avausviikonloppu ei muuttanut kokonaiskuvaa millään tavalla. Kärpillä on erittäin työteliäs hyökkäyskalusto. On kuitenkin huolestuttavaa, että jo ennestään ohut sentteriosasto oheni entisestään Mikael Ruohomaan loukkaantumisen myötä.

Tämän lisäksi Kärpistä puutuu pomminvarma kliininen viimeistelijä, joka tykittää parikymmentä maalia kaudessa, eikä tarvitse kolmeakymmentä laatupaikkaa yhtä maalia kohden. Kärppien resursseilla operoivalla joukkueella tällainen pelaaja tulisi löytyä joukkueesta aina.

Kahden kärkiketjun laitureilla Charles Bertrandilla, Julius Junttilalla, Saku Mäenalasella ja Ville Leskisellä on isot paineet niskassaan. Kahden ensin mainitun pitäisi nousta takaisin omalle huipputasolleen, ja kahden jälkimmäisen pitäisi tehdä lopullinen läpimurto liigaeliittiin. Leijonanosa maalintekovoimasta on jätetty odotusarvojen varaan.



Kärppien uusi valmentaja Mikko Manner tunnetaan Lauri Marjamäen aisaparina. Pelasiko Kärpät puhdasoppista ''Meidän peliä'' vai oliko Manner keksinyt uusia tuulia Kärppien pelikirjaan?



Kärppien pelissä on ehdottomasti uusia tuulia Marjamäen aikaan nähden. Marjamäen kärppäajasta on kuitenkin jo hetki aikaa, eikä leijonaluotsikaan näytä enää vannovan täysin samoihin teeseihin, joihin uskoi Kärppiä valmentaessaan. Marjamäen Kärpät pelasi usein passiivisesti ikään kuin käsijarru päällä ja vahvasti virheitä vältellen. Nythän kärppäleiri perään kuuluttaa täysin päinvastaista. Vauhti on kova ja Manner on alleviivannut useaan otteeseen, että virheitä saa tehdä.

Termiin ”Meidän peli” on julkisuudessa usein pultattu pelkästään viivelähdöt liian vahvasti. Monet valmentajat ovat korjanneet väitettä vuosien saatossa useaan otteeseen. Meidän pelin kantava voima yhteistyöjääkiekko, ja vahvaan yhteistyöhön ja toisille pelaamiseen myös Kärpät pyrkii.



Jos otetaan seuraavaksi kiinni pelaajiin. Ketkä pelaajat mielestäsi onnistuivat ja keiltä odotat jatkossa enemmän?



Tähän on pakko nostaa Teemu Kivihalmeen nimi. Kaksi ensimmäistä liigapeliä ovat näyttäneet, että tämä pelaaja ei todellakaan ole putkahtanut mistään nuori Suomi –muotista tai leijonapolulta. Kivihalme pelaa tällä hetkellä kovalla itseluottamuksella, ja tekee etenkin hyökkäyspäässä huikean sulavan luistelunsa mahdollistamilla röyhkeillä nousuillaan sellaisia juttuja, joita moni vastustaja ei osaa edes odottaa.

Kivihalme oli viikonvaihteen otteluissa jäällä aina, kun pelissä tehtiin maali. Tämä kertoo sen, että hyökkäyspään onnistumisten vastapainona on puolustuspään epäonnistumisia. Erityisesti kahdessa HPK:n viikonloppuna tekemässä maalissa Kivihalme oli ottavana osapuolena. Oman pään puolustuspelaamisessa nuorukaisella on vielä paljon parannettavaa. Tämä on aivan luonnollista, sillä Kivihalme pelaa vasta ensimmäisiä miesten pelejään.

Positiivisesti jäivät mieleen myös Julius Junttilan ja Nicklas Lasun esitykset.

Kärppien kolmosketjun Otto Karviselta ja Aku Kestilältä ei nähty vielä hirveästi mitään, joten sillä suunnalla on parantamisen varaa.



Okei, vasta avausviikonloppu takana, mutta ennusta jo nyt: mihin Kärppien rahkeet riittävät tällä kaudella?

Ei avausviikonloppu muuttanut ennakkoasetelmia suuntaan tai toiseen. Kaiken mennessä täysin nappiin Kärpät pelaa keväällä mitaleista.