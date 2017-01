TPS:n ylivoima liikaa Lukolle

Turun Palloseura on jääkiekkoliigassa toisena, mutta ylivoimapelissä turkulaiset ovat kaukana kärjestä: TPS on vasta yhdeksänneksi paras joukkue onnistumisprosentin ollessa vaatimattomasti 16,27. Paremmin on onnistunut jopa liigajumbo Lukko, jonka sijoitus ylivoimatilastossa on kuudes ja prosentti vastaavasti 18,12.

Perjantaina Raumalla tilastoilla ei ollut mitään merkitystä. TPS hyödynsi vieraiden ansaittuun 4-1-voittoon päättyneessä ottelussa kolmesta ylivoimastaan kaksi maalilla ja kolmaskin oli enemmän kuin lähellä Ilkka Pikkaraisen viimeistellessä samalla sekunnilla, kun Lukon Peter Tiivola päästettiin boxista ulos.

- Erikoistilannepelaaminen sujui loistavasti siihen nähden, mitä se on aiemmissa peleissä ollut. Itsellänikin oli pari hienoa paikkaa, mutta tällä kaudella viimeistely on ollut jostain syystä vähän vaikeampaa. Pitää ilmeisesti jättää maalit keväämmälle, TPS:n puolustaja Harri Tikkanen selvitti.

Tikkanen on pelannut kuluvalla kaudella jo 43 ottelua ilman ensimmäistäkään maalia. Syöttöpisteitä 35-vuotiaalla konkarilla on kaksi.

- Lukon puolesta hiukan harmittaakin. Joku legendaarinen valmentaja on joskus sanonut, että kun on vaikeaa, niin on vaikeaa. On se kavereilla tuskaista, urallaan kuuden kauden ajan Lukon pelipaitaa kantanut Tikkanen lohdutti.

- - - - - - - - -

Korjattu aiempaa uutista klo 21.45: TPS on liigassa toisena, ei kolmantena.