Turun Palloseura kaatoi Kärpät Raksilassa voittolaukauskilpailun jälkeen lukemin 3-2.

1.erä

Ottelu on käynnissä ja alku on ollut suhteellisen hidas. Mika Pyörälä pääsi kerran laukomaan mukavasta paikasta ja TPS-pelaaja oli kerran läpi kotijoukkueen karkean virheen seurauksena, mutta Jani Hakanpään syöksy pelasti Kärpät.

Ottelua on pelattu reilut kymmenen minuuttia. Molemmilla on ollut omat paikkansa, mutta paras oli Pyörälällä, joka pääsi ohjaamaan aivan maalin edestä. Oskari Setänen veti kuitenkin pidemmän korren.

Ensimmäinen erä on taputeltu. Peli siirtyi erän loppua kohden yhä enemmän kotijoukkueen komentoon. Avauserässä parhaat maalipaikat oli Kärpillä ja etenkin oululaisten ykkösketjulla. Viimeisillä minuuteilla Pyörälällä ja Sami Anttilalla oli tuhannen taalan paikat, mutta maalitiliä Kärpät ei pystynyt avaamaan.

Raksilassa on paikalla 5850 katsojaa.

2.erä

Kärppien Brock Trotterilla oli heti toisen erän alkuun loistava paikka viedä kotijoukkue johtoon, mutta Trotter kaatui TPS-pelaajaan. Tilanteesta ei vihelletty turkulaisille jäähyä, ja tätä Raksilan yleisö protestoi hetken.

Kärpät pääsi ylivoimalle muutaman minuutin pelin jälkeen kun Julius Vähätalo otti pikkukakkosen. Pakkopeli pyöri ihan näyttäväksi ja tuotti mukavia laukauksia, mutta maalia ei nähty.

Mika Pyörälä sai hetki sitten kipeän osuman kiekosta. Pyörälä kärvisteli hetken penkillä, mutta on jo valmis hyppäämään takaisin kaukaloon.

Ottelu on puolessa välissä. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita on tullut useita ja enimmäkseen TPS-maalille. Kärppien ykköskenttä on pelipäällä. Kärpät pääsi toistamiseen ylivoimalle hieman ennen ottelun puoltaväliä. Pakkopeli pyöri jälleen hyvin, mutta tuloksettomasti.

Erää on jäljellä pari minuuttia. Vierasjoukkueella on oma etsikkoaikansa, kun Ville Leskinen otti jäähyn kiinnipitämisestä. TPS pyöritti peliä Kärppien puolustuspäässä reilut kaksi minuuttia, mutta kotijoukkue kesti.

3.erä

Päätöserä on käynnissä. Kärpät pääsi pelaamaan heti erän alussa ylivoimalla. Jälleen kerran se pyöri hyvin ja näyttävästi, mutta maalia ei nähty vieläkään. Trotterilla oli tuhannen taalan paikka, mutta Setänen torjui. Heti perään TPS otti toisen typerän jäähyn, ja oululaisten ylivoima jatkui.

Ottelun avausmaalin iski kuitenkin TPS - alivoimalla. Kärppien AV-nelikko nukkui ja TPS pääsi survomaan kiekon maalin edestä ohi Rynnäksen. Turkulaisten maalintekijänä oli Timi Lahtinen. TPS oli iskeä uudestaan alivoimalla heti seuraavassa vaihdossa, mutta Rynnäs torjui.

Kärpät sai kuitenkin nopeasti tasoituksen. Mikko Niemelä teki vahvan esityön ja tähän otteluun paluun tehnyt Saku Mäenalanen latasi kiekon Setäsen längistä maaliin.

Ottelua on jäljellä vajaat kymmenen minuuttia. Hakanpää istuu jäähyaitiossa ja Raksilassa alkaa TPS:n ylivoima. TPS:n ylivoimalla Lasse Kukkonen blokkasi kiekon naamallaan. Kukkonen lähti lääkärin saattamana pukukoppiin välittömästi.

Kukkosen loukkaantuminen ei ollut ainoa takaisku Kärpille. TPS siirtyi ylivoimalla johtoon Henrik Tallinderin maalilla.

Kukkonen palasi kaukaloon ristikko kypärässään. Ottelu on jäljellä vajaat kaksi minuuttia.

Pyörälä tasoitti ottelun 13 sekuntia ennen ottelun loppua. Raksilassa on edessä jatkoaika.

Jatkoaika ei tuonut tulosta. Edessä on voittolaukauskilpailu.

Tomi Kallio ratkaisi voiton vieraille voittolaukauskilpailussa.