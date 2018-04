Tiukat pudotuspelit veivät kärppäluotsi Mannerin yöunet – ”Puhelin näyttää yleensä herätystä kolmen neljän tunnin päähän, kun menen nukkumaan”  

Kärpät on menettänyt kaksi ottelupalloa loistavan finaalisarjan alun jälkeen. Tappara on enää voiton päässä tasoituksesta. Siihen tamperelaisilla on loistava mahdollisuus torstai-iltana kotonaan Hakametsän jäähallissa.

– Kyllähän kaikki odottivatkin, ettei Kärpät kävele mestariksi suoraan 4-0. Itsekin olen ollut apuvalmentajana 3-1-tappiotilanteessa mukana. Tiedän, minkälainen rutistus silloin on, ensimmäistä kertaa pudotuspeleissä päävalmentajan roolissa operoiva Mikko Manner sanoo.

Manner on ollut apuvalmentajana mukana monessa pudotuspelisarjassa, mutta päävalmentajan vastuut ja paineet ovat kuitenkin erilaiset. Tulosvastuu on aina päävalmentajalla.

Manner tiedostaa tämän hyvin. Paineita on, mutta hän pystyy siirtämään ne pelien ajaksi syrjään.

– Peli tempaisee aina mukaansa, vaikka se olisi miten tärkeä tahansa. Pelille on helppo heittäytyä ja siinä hetkessä on helppo olla. Omat uhkakuvat hallitsee silloin hyvin. Pelien ulkopuolella ne pyörivät kuitenkin väkisinkin mielessä enemmän.





Kärppäluotsi on korostanut pelaajilleen läpi kevään jääkiekkoelämästä irrottautumisen merkitystä välipäivinä. Kärpät pyrkii pitämään lepopäivien ohjelman mahdollisimman lyhyenä ja yksinkertaisena.

Mannerin oma rentoutumiskeino on penkkiurheilu.

– Minulle mukavaa rentoutumista on katsoa, kun muut pelaavat. On hienoa katsoa esimerkiksi muita finaalisarjoja, kun menee hallilta kotiin. Jos niitä ei olisi, niin painisin varmasti vielä enemmän omien ajatusten kanssa.

Pudotuspelit ovat tuoneet yhden arkiharmin Mannerin elämään. Tuli tappio tai ei, seuraavan päivän peliliikkeet pyörivät mielessä ja aivot käyvät jatkuvasti kovilla kierroksilla. Tästä syystä unet ovat jääneet vähiin.

– Näissä pudotuspeleissä yöunet ovat menneet. Puhelin näyttää yleensä herätystä kolmen neljän tunnin päähän, kun menen nukkumaan, mutta lopulta herään tunti ennen sitäkin.