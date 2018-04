Tappara teki Liigalle tutkintapyynnön Kärppien Heshkasta

Nyt on pakko tunnustaa, että mielestäni on kyllä aiheellinen tutkintapyyntö. Jos tuota vertaa siihen Tapparan pelaajan tutkintaan menneeseen tilanteeseen, niin tuossahan on paljon selvemmin samasta asiasta kysymys. Suoraselkäisenä sanoisin, että kummatkin ansaitsee tuosta rangaistuksen. Tapparan pelaaja ehkä pelin tai kaksi ja Heshka, valitettavasti, 2-3 peliä.