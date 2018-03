Tappara löylytti Kärppiä, Manner huolissaan alavireestä – katso ottelukooste

Runkosarjan voitto on taskussa ja kotietu.

Kärpillä on aikaa treenata ja valmistautua pleijareihin ja niin ne tekeekin.

Niemelä on jo loppukauden poissa ja miten lienee Mäenalasen tilanne.

Olisi täysin tökeröä pelata pisteistä loukkaantumisten uhalla taklaten ja heittäytyen kiekon eteen, kun ei ole pakko.

Kuten on nähty, niin tahallisia vahingoittamisia ja yrityksiä vahingoittaa tapahtuu eikä rikolliset saa kunnon tuomioita.

Jokainen, joka vähänkin kiekkoilusta ymmärtää, niin näkee, että Kärpät ajelee tyhjäkäynnillä, kuin vetouistelija.

Väsyttäkööt ne itsensä, joilla on pakko, sillä Kärpillä ei ole.