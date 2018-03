Tappara kaatoi Kärpät Tampereella tylysti maalein 5–1

Turha syyttää Tapparan tai Hifvkin pelityyliä. Tilanne on se että Manner on tuuliajolla juuri kun pitäisi alkaa pelata. 5-1 tappio tässä vaiheessa kautta on nolo, ei tilastosotappio. Kolmesta viime pelistä tarjolla yhdeksän pistettä. Kärppien saldo pisteen verran. Hyvä se on kiriä loppupään joukkueita kolmannessa erässä. Parempia joukkueita vastaan ei toimi, ikävä kyllä.