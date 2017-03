Suikkanen: Kukkonen pelaa keskiviikkona – kapteeni harjoitteli häkki päässään

Kärppien pudotuspelit alkavat keskiviikkona HIFK:ta vastaan Oulun Raksilassa.



Oululaisten kannalta iloinen uutinen on se, että viime torstaina kiekon naamaansa saanut ja edellisestä pelissä sivussa ollut kapteeni Lasse Kukkonen on toipumassa pelikuntoon.



– Lassen pelaaminen on hirveän iso asia joukkueelle. Eihän semmosta miestä tai voimaa ole, joka saisi lassen pidettyä pois nyt, Suikkanen sanoo.



Puolustaja Kukkonen harjoitteli tiistaina joukkueen mukana häkki päässään eli ristikkokypärän suojaamana.



Pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella kohtaavat runkosarjan sijoille 7.-10. päätyneet joukkueet. Kärpät oli runkosarjan kahdeksas ja HIFK yhdeksäs.



Puolivälieriin pääsee kahdella voitolla. Kärpät pelaa keskiviikkona Oulussa ja torstaina Helsingissä. Mikäli otteluvoitot ovat torstaina jälkeen tasan, pelataan ratkaiseva kolmas ottelu lauantaina Oulussa.