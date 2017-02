Slovakian maajoukkuepuolustaja Svarny yksi Kärppien vaihtoehdoista

Kärpillä on reilut 30 tuntia aikaa löytää uusi puolustaja. Liigan pelaajasiirtojen takaraja umpeutuu keskiviikkoiltana puolilta öin.

Kärpät seuraa herkeämättä, miten tiistai-illan liigakierros vaikuttaa pelaajamarkkinoihin. Oululaisseura on erityisen kiinnostunut Jukurien puolustajasta Miika Koivistosta ja Lukon Jesse Virtasesta. Se on eri asia, onko Jukurit tai Lukko halukas luopumaan maajoukkuemiehistään.

Jos Kärpät ei löydä haluamaansa puolustajavahvistusta Liigasta, seuran katse kääntyy KHL:n suuntaan. Kalevan tietojen mukaan Slovan Bratislavan varakapteeni Ivan Svarny on yksi Kärppien vaihtoehdoista.

Svarny on 188-senttinen ja 95-kiloinen puolustaja, joka on tehnyt tällä kaudella KHL:ssä 54 ottelussa tehopisteet 3+8=11. 32-vuotias Svarny on pelannut kolmet aikuisten MM-kisat Slovakian paidassa.