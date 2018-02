SaiPa haki voiton Raksilasta ensimmäistä kertaa vuosikausiin – "Emme saaneet pidettyä omaa peliä kasassa"

Niin lähellä, mutta silti niin kaukana. Näin voisi kuvailla Kärppien illan ottelua Lappeenrannan SaiPaa vastaan, jossa oululaisilla oli mahdollisuus naulata runkosarjan voitto lopullisesti yli kuukautta ennen pudotuspelien alkua.

Kärpät johti kahden erän jälkeen kahdella maalilla, mutta sitten ote herpaantui. Päätöserässä vieraat pyyhälsivät jo ohi, mutta Rasmus Kupari toi Kärpät vielä rinnalle. Lopulta SaiPa korjasi vuosikausiin ensimmäisen voittonsa Raksilasta voittolaukauskilpailussa lukemin 3-4.

– Luovuimme kolmannessa erässä pelistä, emmekä saaneet pidettyä omaa peliä kasassa. Se menee valmentajien piikkiin, Kärppien vastuuvalmentajana viimeistä kertaa tällä erää toiminut Lauri Mikkola totesi.

SaiPa on voittanut runkosarjanpelin Oulussa viimeksi 28. helmikuuta 2013. Tuolloin Kärppiä luotsasi vielä Hannu Aravirta.

– Olemme tottuneet rikkomaan tällä kaudella muutenkin kaikenlaisia juttuja, joten tämä on siihen hieno lisä, lappeenrantalaisten käskyttäjä Tero Lehterä myhäili.

Ote herpaantui loppua kohden

SaiPa tuli otteluun erittäin hyvin. Lappeenrantalaiset hävisivät eilen tylysti elintärkeän pelin Vaasassa Sportia vastaan, joten kasvojen pesu alle vuorokaudessa oli vierailta hieno suoritus.

Kärpät johti peliä kahden erän jälkeen Saku Mäenalasen ja Mikael Ruohomaan maaleilla. Kapteenin natsoja Lasse Kukkosen poissa ollessa kantava Ruohomaa näki kuitenkin tulevat ongelmat jo toisessa erässä.

– Toisessa erässä meidän kiekollinen pelaaminen meni aikamoiseksi häsellykseksi. Se ei näkynyt silloin vielä tulostaululla, mutta päätöserässä se sitten näkyi, Ruohomaa huokaisi.

SaiPa iski kolmannessa erässä kolme maalia alle kuuteen minuuttiin. Rasmus Kuparin huolella videotarkistettu maali pelasti Kärpille pisteen.

– Rohkeus pelata on meidän vahvuus, mutta tänään se oli heikkous. Se on kuitenkin meidän joukkueen kulmakivi, joten sen on pakko olla meidän pelissä, jotta pärjäämme, Ruohomaa ruoski.

Pisteputki sai jatkoa

Kärpät jatkoi tappiosta huolimatta koko alkuvuoden kestänyttä pisteputkeaan, joka on jo 18 ottelun mittainen. Runkosarjan voittokin on jo pomminvarma, vaikkei se tänään ratkennutkaan lopullisesti.

Liigassa alkoi lauantain kierroksen myötä yhdeksän päivän olympiatauko. Kärpät huilaa tiistaihin saakka, sen jälkeen on edessä kolme harjoituspäivää ja sitten taas pitkä viikonloppuvapaa.

Kärpät ei ryhdy peukaloita pyörittämään, vaikka runkosarjan voitto on jo käytännössä Kärppien ja pudotuspeleihin on aikaa vielä yli kuukausi.

– Kun pelaajat ja valmentajat tulevat takaisin olympiatauon jälkeen, on heillä varmasti vähän työmaata, jotta pääsevät siihen samaan peliin kiinni, joka oli ennen taukoa, Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho arvioi.

Kärpät pelaa seuraavan kerran 27. helmikuuta Raksilassa KooKoota vastaan.