Saarinen palaa illan kotipelissä Kärppien kokoonpanoon, Trotter sivussa – muistaako Kärpät väistää Finleyta?

Kärpät pelaa runkosarjan toiseksi viimeisen kotiottelun illalla Raksilassa. Oululaisten vieraaksi saapuu Helsingin IFK. Ottelu alkaa kello 17:00.

Joukkueet ovat sarjataulukossa tällä hetkellä peräkkäin sijoilla kahdeksan ja yhdeksän. Mikäli nämä sijoitukset säilyvät loppuun saakka, joukkueet kohtaavat jo pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella muutaman viikon kuluttua.

–Onhan tämä meille helkkarin hieno tilaisuus! Kotitupa täynnä, HIFK vastassa ja ottelussa suuret panokset, Kärppien päävalmentaja Kai Suikkanen hehkutti Kalevassa.

Tosikamppailua suorasta pudotuspelipaikasta

Kärpät tappelee edelleen tosissaan suorasta pudotuspelipaikasta ja sijoituksesta kuuden parhaan joukossa. Eroa kuudetta paikkaa miehittäviin Ässiin on kolme pistettä, kun pisteitä on jaossa vielä 16.

Oululaiset ovat parantaneet peliään kevättä kohden. Kahdeksasta edellisestä ottelusta Kärpät on voittanut kuusi. Samalla ajanjaksolla HIFK on voittanut viisi peliä. Helsinkiläiset ovat hävinneet viidestä viimeisimmästä pelistään ainoastaan yhden.

Joukkueet ovat kohdanneet tällä kaudella jo viisi kertaa. Voitot ovat helsinkiläisille 4-1 ja pisteet 11-4.

Erityisesti Juhamatti Aaltonen on syttynyt entistä joukkuettaan vastaan. Aaltonen on tehtaillut keskinäisissä otteluissa tehot 4+4.

–Meidän täytyy puolustaa huolellisesti. Juhamatille ei saa antaa yhtään ylimääräistä tilaa, Suikkanen muistuttaa.

Trotter sairastuvalla

Kärppien kokoonpanossa on muutoksia. Hyvin Ouluun kotiutunut Brock Trotter on sairaana, eikä pysty pelaaman illan ottelussa. Trotterin paikan ykkösketjussa ottaa Mikko Lehtonen, joka perii kanadalaisen paikan myös ykkösylivoimassa.

Ketjuista löytyy yksi mielenkiintoinen uudistus. Sentteri Niklas Olausson pelaa kolmoskentän laidassa. Olausson on jo tämän kauden kolmas sentteri, joka joutuu siirtymään lopulta keskeltä laitaan.

–Hänen jalkanopeutensa ei meinaa riittää keskikaistalle, Suikkanen kuittaa.

Sairastuvalta kuuluu myös hyviä uutisia. Laitahyökkääjä Jesse Saarinen on toipunut aivotärähdyksestään ja palaa kokoonpanoon. Myös Taneli Ronkainen on toipunut pelikuntoon. Ronkainen pelasi eilen Kärppien A-junioreiden ottelussa ja pääsi myös maalin makuun, mutta ei pelaa vielä HIFK-ottelussa.

Kärppien maalilla pelaa Jussi Rynnäs.

Kuten pistetilasto näyttää, HIFK on piristynyt viime kierroksilla. Yksi selkeä tasonnostaja on Roope Hintz, joka on ollut hyvässä vireessä. Syyskausi Hintziltä meni pilalle, mutta kevättä kohden Hintz alkaa pikkuhiljaa lunastaa kovia odotuksia.

Kärppähyökkääjien on syytä olla hereillä kaukalossa. HIFK:n puolustuksessa luutii Joe Finley, joka on muistuttanut kanssapelaajia tällä kaudella monta kertaa kipeästi hereillä olon merkityksestä.

Viimeksi tämän sai kokea Pelicansin tähtihyökkääjä Justin Hodgman joukkueiden torstain kohtaamisessa.

Kärppien kokoonpanot HIFK-ottelussa:

John Albert – Mika Pyörälä – Mikko Lehtonen

Lasse Kukkonen – Shaun Heshka

Toni Kähkönen – Antti Kalapudas – Ville Leskinen

Ilkka Mikkola – Mikko Niemelä

Jesse Saarinen – Aku Kestilä – Niklas Olausson

Ivan Svarny – Jani Hakanpää

Jari Sailio – Miska Humaloja – Sami Anttila

7.puolustaja Aleksi Mäkelä

Maalissa Jussi Rynnäs, varalla Sami Aittokallio