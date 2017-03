Ruutu näyttää lauantain Kärppä-pelin suorana Facebookissa

Ruutu näyttää lauantai-illan Pelicans–Kärpät-ottelun suorana Ruutu Urheilun Facebook-tilillä.

Nelonen Median urheilutuotannoista vastaava johtaja Jussi Suvanto luonnehtii lähetystä pääavaukseksi suomalaisessa urheilukentässä.

– Maailmalla muutamat isot toimijat ovat saaneet erinomaisia tuloksia yksittäisten otteluiden ja tapahtumien näyttämisestä suorana Facebookissa ja me haluamme kokeilla, millaisen vastaanoton nämä meillä saavat, Nelonen Median urheilutuotannoista vastaava johtaja Jussi Suvanto sanoo.

Aikaisemmin Ruutu on lähettänyt Facebookissa suorana lähetyksenä muun muassa Liigastudioita ja lyhyitä MM-ralliennakoita.

Lauantain Facebook-lähetyksessä näytetään Pelicans–Kärpät-ottelun lisäksi studiolähetykset ja ottelun jälkipyykki.

Facebook-lähetys alkaa kello 16.30, ja ottelu käynnistyy kello 17.

Nelonen Median videopalvelu Ruutu uudistui merkittävästi aiemmin tällä viikolla. Facebook-lähetyksen kautta Ruutu juhlistaa ilmeensä uudistumista.

Liigassa pelataan lauantaina kaikkiaan seitsemän ottelua.

Kärpät on tällä hetkellä sarjataulukossa kahdeksantena. Oululaisjoukkueella on vielä teoreettiset mahdollisuudet nousta runkosarjan viime metreillä kuuden parhaan joukkoon ja suoraan pudotuspeleihin. Todennäköisempää on, että Kärpät joutuu karsimaan pudotuspeleihin pääsystä, jolloin Kärppien pudotuspelit alkaisivat tulevana keskiviikkona.

Perjantain lentolakko vaikutti myös Kärppä-joukkueen aikatauluihin. Kärpät matkusti muuttuneen aikataulu vuoksi Lahteen jo perjantaiaamuna.