Ennen lauantaita Kärpät ja TPS olivat kohdanneet tällä kaudella kahdesti, mutteivät vielä kertaakaan Oulussa. Turkulaiset ovat voittaneet kauden molemmat kotiottelunsa.

Kumpikaan joukkue ei ole tehnyt mitään muutoksia kenttäpelaajien suhteen. Ainoa muutos kokoonpanoissa on Kärppien aloittavan maalivahdin vaihtuminen edelliseen peliin nähde. Kärppien maalille luistelee Jussi Rynnäs. TPS luottaa edelleen Oskari Setäseen.

Kärpillä on mahdollisuus nousta voitolla sijalle 9. TPS tavoittelee kakkospaikkaa.

1.erä

Ottelu on alkanut. Heti ensimmäisellä minuutilla Ville Leskinen pääsi läpi, muttei saanut kiekkoa ohi Oskari Setäsen. Pari ensimmäistä minuuttia pelistä lupaavat suhteellisen viihdyttävää iltaa.

Ensimmäinen viisi minuuttinen on ollut vauhdikas. Kärpät on ollut niskan päällä ja pelaa parhaillaan ylivoimaa Tomi Kallion otettua pikkukakkosen estämisestä. Kärpiltä pirtein on ollut Antti Kalaputaan ketju.

Kärppien ensimmäinen pakkopeli ei tuottanut tulosta. Raksilassa näyttää olevan tänään yllättävän paljon yleisöä.

TPS on ilmoittautunut peliin mukaan. Turkulaiset namuttelivat hetki sitten aivan avopaikan Jerry Ahtolalle, mutta Jussi Rynnäs venytti kuin ihmeen kaupalla jalkansa laukauksen eteen. Syötön antanut Dave Spina ehti jo tuulettaa maalia.

Kärpät pääsi yrittämään maalia toistamiseen ylivoimalla. Pakkopeli pyöri hyvin, mutta olisi kaivannut hieman lisää suoraviivaisuutta. Niklas Olaussonilla oli jo melkein tyhjä maali edessään, muttei Olausson onnistunut.

Jäähyn loputtua TPS iski nopeasti. Jasper Lindsten pääsi yllättämään Rynnäksen tarkalla rannelaukauksella, joka kimposi tolpan kautta sisään. Maaliin ei merkitty syöttäjiä.

Avauserä on ollut viihdyttävä. Vauhtia ja pieniä torikokouksia on riittänyt. Erää on jäljellä pari minuuttia.

Erää oli jäljellä puolitoista minuuttia, kun Mika Pyörälä sai kiekon lapaansa B-pisteiden välissä. Pyörälä pyörähti ja iski kiekon TPS-maalin yläkulmaan.

Ensimmäinen erä on pelattu. Joukkueet poistuivat pukukoppiin tasatilanteessa 1-1.

2.erä

Ottelun toista erää on pelattu nelisen minuuttia. Kärpillä oli loistava paikka, kun maalin edestä päästiin yrittämään Setäsen ohitusta. Hetkeä myöhemmin se sitten onnistui. Olausson antoi maalin takaa nappisyötön maalin edustalle nousseelle Shaun Heshkalle, joka ei erehtynyt.

Heti Kärppien maalin jälkeen TPS pääsi ensimmäistä kertaa ottelussa ylivoimalle, kun Leskinen otti pikkukakkosen. Jäähyä oli jäljellä vielä yli minuutti, kun Jani Hakanpää otti toisen rangaistuksen. Näin TPS pääsi pitkälle kahden miehen ylivoimalle.

TPS ei jättänyt paikkaansa käyttämättä. Turkulaiset tasoittivat pitkän pyörityksen päätteeksi. Maalia tarkisteltiin pitkään videolta aina Nelonen Pron lähetysautosta saakka. Lopulta se hyväksyttiin. Maalintekijänä Jani Forrström. Tilanteessa tutkittiin maalin siirtymistä pois paikoiltaan sekä mahdollista korkeaa mailaa.

Ottelua on seuraamassa 5419 katsojaa.

Erä on puolivälissä. Nyt on Kärppien vuoro hakea lisäosumia ylivoimalla. TPS:n pelaaja sitoo kärppäpelaajan kulmassa ja lähtee jäähylle kiinnipitämisestä.

Ylivoima loppuu Kärppien kannalta karmealla tavalla. Ylivoiman päätyttyä jäähyltä tullut Martin Berger karkaa kiekon kanssa läpi. Kahden valkopaidan avustamana 3-1-ylivoimahyökkäys päättyy Bergerin viimeistelemään maaliin.

Erää on jäljellä pari minuuttia. Tällä hetkellä jäällä nähdään kovaa kamppailupelaamista.

Hetki sitten Ilkka Mikkola räjäytti hallin aplodeihin hyökkäyssinisellä tekemällään jalkakikalla. Sen jälkeen Kärppien ykkönen sai kovan paineen TPS-päätyyn, muttei maalia.

12 sekuntia ennen erän loppua TPS kaatoi kylmää vettä Kärppien niskaan. Jonne Virtasen rystyveto yllätti Jussi Rynnäksen täydellisesti. Toiselle erätauolle poistutaan vieraiden kahden maalin johdossa.

3.erä

Päätöserä on alkanut.

Ensimmäinen vitonen erästä on pelattu. Kärppien kakkosketju värkkäsi hetki sitten vaarallisen tilanteen TPS-maalille, mutta muuten erän alku on ollut melko säyseä.

Erä on puolivälissä. Kärpät ei ole saanut viriteltyä vielä mitään merkittävää takaa-ajoa. Vielä on kuitenkin aikaa.

Kärpät onnistui kuin onnistuikin kaventamaan. Antti Kalaputaalla oli ennen loistava paikka ampua B-pisteiden välistä, mutta kiekko ei mennyt maaliin. Laukausta seuranneen tilanteen jälkeen irtokiekon sai kuitenkin lyötyä sisään Ville Leskinen.

TPS otti aikalisän Kärppien maalin jälkeen. Se ei kuitenkaan paljon auttanut, sillä Kärpät pääsi ylivoimalle heti sen jälkeen, kun Harri Tikkanen otti jäähyn. Hetki ennen edellisen jäähyn päättymistä TPS-pelaaja löi kiekon omasta päästä kärppäpäädyn verkkoihin. Siitä TPS:lle jäähy.

Kärpät onnistui tasoittamaan välittömästi kahden miehen ylivoimapelin alettua. Maalintekijänä Ville Leskinen.

Minuuttia myöhemmin Raksila räjähti. Mika Pyörälä iski Kärpät 5-4 johtoon. Reilussa neljässä minuutissa kahden maalin tappioasema kääntyi Kärppien johdoksi.

Kärppien neljännen maalin tekijäksi korjattiin Saku Mäenalanen.

Jos halli räjähti huutoon Pyörälän maalin jälkeen, hiljeni se totaalisesti reilua minuuttia ennen ottelun loppua kun Ilkka Pikkarainen tasoitti ottelun.

Raksilassa on edessä jatkoaika.

Mika Pyörälä iski Kärpille voiton jatkoajalla Antti Kalaputaan loistavasta syötöstä.

Katso kuvia ottelusta.