Raksilan jäähalli on viidennessä liigafinaalissa loppuunmyyty – "Liput ovat menneet ennätyksellisen nopeasti"

Ruoka ja juoma myynnillä se raha tehdään mainosmyynnin ohella pleijareissa. Joten varmasti Kärppäleirissä toivotaan tänään että ottelu venyisi mahdollisimman moneen jatkoerään, niin saadaan viimeinenkin nakin viipale, popkornin jyvä ja limutippa puristettua kassaan rahaksi. Mikä sen parempaa liigajoukkueen organisaatiolle kuin kauden viimeisestä ottelusta voitto ja tässä tapauksessa mestaruus, sekä kaikki ruoka ja juomavarastot loppuunmyytynä.

Toivottavasti Kärpät voittaa mestaruuden hyvällä pelillä eikä kuten eilen kävi Tampereella. Rahoviina pelasi hyvän pelin, muuten Tappara ei ollut ihmeellinen, mutta koska Kärpät pelasi surkeasti antoi se hieman paremmin pelanneelle Tapparalle mahdollisuuden voittoon ja kaverit sen hienosti hyödynsivät. Parasta on kun molemmat joukkueet pelaavat loistavaa lätkää ja yksinkertaisesti toinen joukkueista on vain parempi. Näin se on tappiokin helpompi niellä kun oma joukkueensa on antanut parhaansa.