Otteluennakko: Vain kolme pistettä pitää Kärpät mukana taistelussa

Kärpät kohtaa lauantaina kauden 52. Liiga-ottelussaan Lahden Pelicansin. Ottelu alkaa Raksilan jäähallissa kello 17.

Kärpät on Pelicansia vastaan pakkovoiton edessä, jos joukkue haluaa vielä mukaan taisteluun suorasta pudotuspelipaikasta. Pelicans on sarjassa kuudentena, eli viimeisenä menossa suoraan pudotuspeleihin.

Lahtelaisilla on etumatkaa kahdeksantena olevaan oululaisjoukkueeseen yhdeksän pistettä. Vaikka kautta on jäljellä vain vähän, Kärpillä on aito mahdollisuus ottaa Pelicans kiinni. Pelicans on pelannut yhden ottelun Kärppiä enemmän, ja lisäksi joukkueet kohtaavat lauantain lisäksi myös runkosarjan toiseksi viimeisellä kierroksella.

Mutta yhdeksän pisteen ero tarkoittaa sitä, että jos Kärpät menettää Pelicansille pisteitä, oululaiset voivat alkaa valmistautua pudotuspelien ensimmäiseen vaiheeseen, joka käydään runkosarjassa sijoille 7–10 sijoittuneiden kesken.

– Edessä on kuuden pisteen ottelu. Meidän väliset ottelut ovat olleet erittäin tiukkoja tällä kaudella. Saamme pelata lauantai-iltana kotiyleisön edessä tärkeän ottelun, Kärppien päävalmentaja Kai Suikkanen makusteli lauantaiaamuna.

Kärpillä kaksi uutta pelaajaa

Kärpät esittelee lauantaina Raksilan yleisölle kaksi uutta pelaajaa, kun kokoonpanossa ovat siirtorajalla joukkueeseen liittyneet slovakkipakki Ivan Svarny ja kanadalaishyökkääjä Brock Trotter. Heistä Trotter onnistui debyytissään maalinteossa KooKoo:ta vastaan.

– Heillä oli takana vain yhdet verryttelyt ennen KooKoo-ottelua. Nyt he ovat olleet mukana pari päivää. Kyse on kuitenkin kokeneista äijistä, joilla on paljon otteluita vyöllä, Suikkanen sanoi.

Oululaisten koko kauden täynnä ollut sairastupa sai lisämiehitystä torstaina, kun Niklas Olausson putosi kokoonpanosta. Ruotsalainen on alavartalovamman takia sivussa parisen viikkoa. Olaussonin lisäksi poissa kärppäkokoonpanosta ovat Lasse Kukkonen, Mikael Ruohomaa, Jesse Saarinen ja Saku Mäenalanen.

Kärppien kokoonpano Pelicans-ottelussa:

John Albert–Mika Pyörälä–Brock Trotter

Ivan Svarny–Shaun Heshka

Jari Sailio–Antti Kalapudas–Ville Leskinen

Mikko Niemelä–Jani Hakanpää

Toni Kähkönen–Aku Kestilä–Mikko Lehtonen

Ilkka Mikkola–Aleksi Mäkelä

Niko Kuiri–Miska Humaloja–Sami Anttila

7. puolustaja: Taneli Siikaluoma

Maalivahti: Jussi Rynnäs (Sami Aittokallio)