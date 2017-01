Kärpät ja HPK taistelevat sarjapisteistä illalla Raksilassa. Joukkueet ovat pelanneet vastakkain tällä kaudella kolme kertaa. Kärpät on voittanut peleistä kaksi ja hävinnyt yhden voittolaukauskilpailun jälkeen.

Molemmat joukkueet pelasivat myös eilen. Kärpät hävisi eilen Helsingissä IFK:lle. HPK kaatoi samaan aikaan kotihallissaan Rauman Lukon. Valmistautumisaika illan otteluun on molemmilla joukkueilla minimaalinen.

Kärpät on ollut hyvässä vireessä viime aikoina, mutta eilinen HIFK-ottelu oli Kärpiltä sysimusta. Oululaiset olivat mukana pelissä ottelun alussa, mutta katosivat sen jälkeen kuvasta täysin. Juhamatti Aaltonen kuritti lopulta entistä seuraansa jälleen kerran surutta. Voitto kirjattiin helsinkiläisille lopulta lukemin 4-1.

– Ensimmäisen vartin olimme pelissä mukana, mutta sitten HIFK sai 2-3 minuutin pyörityksen siihen erän loppuun. Toisessa erässä meidän tekeminen lässähti täysin, Kärppien päävalmentaja Kai Suikkanen tuskaili torstai-aamuna Raksilassa.

Kärpät saapui Helsingistä yöllä, joten joukkue ei käynyt kokonaisuudessaan jäällä. Kaukalossa olivat lähinnä joukkueen nuorisokaarti sekä vaivojaan parantelevat pelaajat.

Hruska ja Olausson takaisin kaukaloon

Yksi pelipäivän aamujäältä tuntumaa hakeneista pelaajista oli ruotsalaissentteri Niklas Olausson, joka palaa tosi toimiin HPK-ottelussa.

– Oli kamalaa olla sivussa peleistä. Siinä tuntee pettävänsä joukkueen. Haluaisit pelata, mutta kun heräät aamulla, ajattelet ensimmäisenä ettet voi, Olausson mietti pelipäivän aamujäiden jälkeen.

Olausson on ollut jäällä tapaninpäivästä saakka ja on pystynyt harjoittelemaan omien sanojensa mukaan kovaa. Illan ottelussa Olausson hyökkää yhdessä Mika Pyörälän ja John Albertin kanssa.

– Olen todella iloinen, että pystyn taas pelaamaan. Samalla täytyy myöntää, että jännittää myös aikalailla. Tämä on pisin tauko, mitä minulla on ollut loukkaantumisen takia, Olausson kertoo.

Olaussonin lisäksi kokoonpanoon palaa tshekkisentteri Jan Hruska, joka ottaa Jesse Koskenkorvan paikan kokoonpanosta.

– Koskenkorva on pelannut erittäin hyvin, mutta hänelle alkoi tulla arki vähän vastaan. Kossu huilaa hetken ja tulee sitten uudella innolla takaisin, Suikkanen linjasi.

Laitahyökkääjä Jesse Saarinen ottaa kokoonpanosta putoavan Julius Hermosen paikan kolmoskentässä. Kärppien maalilla aloittaa Sami Aittokallio.

HPK on ollut viime aikoina loistavassa vireessä. Hämeenlinnalaiset ovat voittaneet kuudesta viimeisimmästä pelistä viisi. Eilisen voittoisan Lukko-pelin jälkeen päävalmentaja Antti Pennanen löysi myös parannettavaa.

– Meidän täytyy pelata Kärppiä vastaan paremmin kiekon kanssa. Puolustus- ja alivoimapelaamiseen olen tyytyväinen, Pennanen kertoi seuran otteluennakossa.

Ylivoimassa petrattavaa eilisestä

Ylivoimapeli on yksi illan ottelun avainasioista. HPK:n ylivoima on etenkin sarjasijoitukseen nähden ollut tällä kaudella heikkoa. Kärppien ylivoima on ollut koko kauden hyvällä malilla, mutta eilen HIFK:ta vastaan se oli suorastaan luokatonta.

– Emme ole tainneet saada viiteen edelliseen peliin yhteensäkään niin paljon ylivoimaa, kuin mitä saimme eilen HIFK-ottelussa. Emme saaneet edes laukauksia aikaan, Suikkanen sadatteli.

Kaukaloon palaavalla Olaussonilla on illan otteluun erityinen hyvän onnen tuoja. Ruotsalaishyökkääjän perheeseen syntyi jouluaattona puolen päivän aikaan poika Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

– Joukkue antoi pienen pelipaidan pojalle lahjaksi. Hänellä on se tänään päällään illan ottelussa, joten toivottavasti voitamme tänään, Olausson toivoi.

Kärppien kokoonpano illan ottelussa:

Mika Pyörälä – Niklas Olausson – John Albert

Lasse Kukkonen – Shaun Heshka

Saku Mäenalanen – Antti Kalapudas – Ville Leskinen

Mikko Niemelä – Jani Hakanpää

Jesse Saarinen – Jan Hruska – Mikko Lehtonen

Ilkka Mikkola – Aleksi Mäkelä

Aku Kestilä – Miska Humaloja – Sami Anttila

7.puolustaja Taneli Siikaluoma

Maalissa Sami Aittokallio, varalla Jussi Rynnäs