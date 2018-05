Ohtamaa ja Pyörälä palaavat Kärppiin – Ohtamaan sopimus peräti viisivuotinen

Hienoa että ollaan heti valppaana! Taisi Ohtamaa itse kysyi Kärpiltä sopparia. OK, Ohtamaa on huippuluokan pakki, ei kova runttaaja eikä pistehirmu mutta varma ja tasainen molemmissa päädyissä. Hyvä veto Kärpiltä, ainut että 5 vuoden soppari on aivan liian pitkä, vaan on siinä varmaan purkupykälät. Pyörälä voi olla jo parhaimmat vuodet hummannut vaan eihän sitä tiedä, jos motivaatiota riittää mikä ettei. Itse kaipailen edelleen hampaatonta kanukkia Mäkelän pariksi, sellainen kovaluinen peruspakki, joka voi ottaa syksyllä ennen joulutaukoa parikin kertaa 3-5 viikkoa penaltia, ja takaa keväällä pojille pelirauhaa, ettei käy kuten nyt kävi, Hifki "possuili" kaksi meidän kaveria lasarettiin.