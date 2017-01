Nyt otetaan kantaa: pääseekö Kärpät pudotuspeleihin?

Oulun Kärpät kohtaa lauantaina jääkiekkoliigassa TPS:n. Ottelun jälkeen Kärpillä on takanaan 40 runkosarjaottelua, ja sarjan viimeinen kolmannes käynnistyy.

Oululaisten kausi on ollut ajoittaisia valonpilkahduksia lukuun ottamatta tuskien taivalta. Pudotuspelipaikkakin on kiven alla.

Tällä hetkellä Kärpät on sarjassa kymmenentenä eli viimeisellä pudotuspelipaikalla.

Taistelu jatkopaikoista on tiivis kuin ilmastointiteippi:Yhdeksäntenä oleva Jukurit on tasapisteissä Kärppien kanssa. Oululaisten takana sijoilla 11. ja 12. vaanivat Ilves ja Sport ovat vain pisteen perässä Kärppiä.

Nyt on aika ottaa kantaa: Lähteekö Kärpät sarjan viimeisellä kolmanneksella sellaiseen liitoon, että pudotuspelipaikka varmistuu? Kerro mielipiteesi alla olevaan kommenttilaatikkoon.