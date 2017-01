Nopea paluu kaukaloon pahensi Olaussonin vanhan vaivan: "Tuntuu kuin olisin pettänyt joukkueen"

Kärppien ruotsalaisvahvistus Niklas Olausson oli ilmeisesti kiltti koko viime vuoden, sillä ruotsalainen sai jouluna parikin lahjaa. Ensimmäinen ja merkittävin oli Olaussonin perheeseen jouluaattona syntynyt poika.

– Menimme OYS:iin 22. päivä ja poika syntyi lopulta jouluaattona puolen päivän aikaan, tuore isä kertasi iloista perhetapahtumaa.

Olaussonin toinen lahja oli tervehtyminen siihen pisteeseen, että hän pystyi aloittamaan jääharjoittelun tapaninpäivänä paria päivää vaille kahden kuukauden tauon jälkeen.

Koko kauden selkävaivoista kärsineen Olaussonin toipuminen sujui lopulta odotettua nopeammin. Seura oli varautunut jopa siihen, ettei ruotsalainen pelaisi tällä kaudella enää ollenkaan.

– Toipuminen on sujunut hieman odotettua nopeammin ja viimeisen kuukauden ajan on tuntunut todella hyvältä. Hieman kuitenkin jännittää. Tämä on ollut pisin tauko, mikä minulla on koskaan ollut loukkaantumisen takia, joten tuntuu vähän siltä kuin kausi alkaisi kohdallani uudestaan.

Vanha vaiva paheni

Ruotsalainen oli selkävaivojensa takia sivussa jo aiemmin syksyllä. Sama ongelma paheni ja piti miehen sivussa nyt pari kuukautta.

– Minulla oli kauden alussa sama vamma. Lepäsin silloin viikon ja palasin kaukaloon. Näin jälkeenpäin ajateltuna se ei ollut ehkä viisasta, mutta jos tunnet pystyväsi pelaamaan, niin menet pelaamaan. Se on aina samaa taistelua sydämen ja aivojen välillä.

Olaussonin mukaan selän suhteen kaikki on nyt hyvällä malilla. Ruotsalainen piti ensin vajaan kuukauden totaalista lepoa, aloitti sen jälkeen kevyesti harjoittelun kuntopyörällä lisäten pikkuhiljaa tahtia. Jäälle palattuaan Olausson kertoo harjoitelleensa kovaa.

– Olen ollut jäällä sekä oman joukkueen että junioreiden kanssa jopa kolme tuntia päivässä. Missään vaiheessa ei ole tuntunut pahalta, mutta eiväthän treenit täysin pelejä vastaa.

Mitään takaiskuja vamman suhteen ei ole harjoittelun aikana tullut.

Loppukaudelle vain yksi tavoite

Loukkaantuneena pelien seuraaminen katsomosta oli Olaussonin mukaan raastavaa. Ruotsalaiselta jäi väliin viimeisimmän toipilasjakson takia yli kaksikymmentä ottelua.

– Tuntuu kuin olisin pettänyt joukkueen. Aamuisin ajattelin ensimmäisenä herättyäni, että voi hitto, en pysty pelaamaan tänäänkään.

Ruotsalainen teki paluun HPK-ottelussa ja toi heti lisäarvoa kentälle etenkin oululaisten ylivoimapelaamiseen. Olausson kirjautti syöttöpisteen Jesse Saarisen maalin, joka nosti Kärpät HPK:n rinnalle.

– Täytyy ensin saada kaikki pienet jutut toimimaan kuten laukaus ja syötöt. Kun tulee tauon jälkeen takaisin, niin tuntuu, että on sekunnin viive kaikessa tekemisessä.

Niklas Olausson on tuonut terävyyttä erityisesti Kärppien ylivoimapelaamiseen.

Ruotsalaissentterin panos Kärpille on tärkeä. Olausson on Mika Pyörälän ohella ainoa hyökkääjä, joka on pystynyt pelaamaan tämän kauden yhden pisteen keskiarvolla. Muut eivät ole päässeet edes lähelle tätä kaksikkoa.

Loppukauden suhteen Olaussonilla on vain yksi tavoite.

– Toivottavasti pysyn terveenä ja saan pelata kaikki loput pelit, ruotsalainen päättää.